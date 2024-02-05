أعلام فلسطين.. رسائل للاحتلال من مسرح معرض الكتاب بالقاهرة

"لن نرحل".. كانت هذه واحدة من ضمن رسائل فرق الغناء الفلسطينية على مسرح بلازا 1 في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 المقامة في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

واحتشد زوار المعرض أمام مسرح بلازا ١ رافعين الأعلام الفلسطينية مرددين الأغاني مع الفرق، في أجواء تلاحم كبيرة.

معرض القاهرة

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

