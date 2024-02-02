مصر نافذة العالم.. سلسلة كتب تؤرشف العلاقات الدبلوماسية في معرض الكتاب

طرحت الهيئة العامة الاستعلامات المصرية في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 المقامة في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، سلسلة من الكتب التي تتحدث عن مصر وعلاقتها بالعالم.

تناولت سلسلة الكتب العلاقات الدبلوماسية بين مصر والعديد من اشقاءها العرب، والدول الأفريقية والغربية، وتحدثت عن عمق العلاقات وتاريخها، والمواقف المصرية في دعم الدول الشقيقة.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.