الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مصر نافذة العالم.. سلسلة كتب تؤرشف العلاقات الدبلوماسية في معرض الكتاب

معرض الكتاب 2024
معرض الكتاب 2024

طرحت الهيئة العامة الاستعلامات المصرية في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 المقامة في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، سلسلة من الكتب التي تتحدث عن مصر وعلاقتها بالعالم.

تناولت سلسلة الكتب العلاقات الدبلوماسية بين مصر والعديد من اشقاءها العرب، والدول الأفريقية والغربية، وتحدثت عن عمق العلاقات وتاريخها، والمواقف المصرية في دعم الدول الشقيقة.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

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تعليم التاريخ.. يجذب رواد معرض الكتاب في جمعته الأخيرة

 

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