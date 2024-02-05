الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الهيئة العامة الاستعلامات تطرح إصداراتها مجانًا في معرض الكتاب

جمال سلامة، مدير
جمال سلامة، مدير إدارة المعارض

حرصت الهيئة العامة الاستعلامات المصرية على المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 المقامة في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة

قال جمال سلامة، مدير إدارة المعارض والمؤتمرات في الهيئة العامة الاستعلامات المصرية لـ الدستور إن الهيئة العامة الاستعلامات هي هيئة إعلامية تابعة لرئاسة الجمهورية، وهي الجهاز الإعلامي الرسمي للدولة المصرية.

وتابع أن الهيئة العامة الاستعلامات تنظم تدريبات الباحثين وحملة الماجستير والدكتوراه، مشيرا إلى أن الهيئة تشارك في المعرض بعدد كبير من الإصدارات أبرزها، خطابات السادات، وقناة السويس، وآفاق اسيوية وآفاق إفريقية، وآفاق إقليمية وعربية، علاوة على إصدار متخصص في حقوق الإنسان.

وأوضح أن إصدارات الهيئة العامة الاستعلامات تطرح في معرض الكتاب بشكل مجاني تماما للزوار، مشيرا إلى أن المعرض هذا العام سيحقق رقم قياسي في عدد الزوار.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

IMG-20240205-WA0048
IMG-20240205-WA0048
IMG-20240205-WA0049
IMG-20240205-WA0049
وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024 بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة وشخصية المعرض هي سليم حسن أحد رواد علم المصريات وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي

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