الهيئة العامة الاستعلامات تطرح إصداراتها مجانًا في معرض الكتاب

حرصت الهيئة العامة الاستعلامات المصرية على المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 المقامة في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة

قال جمال سلامة، مدير إدارة المعارض والمؤتمرات في الهيئة العامة الاستعلامات المصرية لـ الدستور إن الهيئة العامة الاستعلامات هي هيئة إعلامية تابعة لرئاسة الجمهورية، وهي الجهاز الإعلامي الرسمي للدولة المصرية.

وتابع أن الهيئة العامة الاستعلامات تنظم تدريبات الباحثين وحملة الماجستير والدكتوراه، مشيرا إلى أن الهيئة تشارك في المعرض بعدد كبير من الإصدارات أبرزها، خطابات السادات، وقناة السويس، وآفاق اسيوية وآفاق إفريقية، وآفاق إقليمية وعربية، علاوة على إصدار متخصص في حقوق الإنسان.

وأوضح أن إصدارات الهيئة العامة الاستعلامات تطرح في معرض الكتاب بشكل مجاني تماما للزوار، مشيرا إلى أن المعرض هذا العام سيحقق رقم قياسي في عدد الزوار.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

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