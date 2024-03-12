يبحث العديد من الجمهور المصري والوطن العربي، عن مواعيد عرض مسلسل "عتبات البهجة" للفنان القدير يحيي الفخراني، والذي يعرض خلال شهر رمضان الجاري ٢٠٢٤، خاصة بعد نجاح الحلقة الأولى من المسلسل وعرضت ليلة أمس في أول أيام شهر رمضان الكريم، وينتظر العديد من الجمهور عرض الحلقة الثانية من المسلسل.

مسلسلات رمضان 2024.. كواليس الحلقة الأولى من مسلسل عتبات البهجة

وتستعرض “الدستور” كواليس الحلقة الاولى من مسلسل عتبات البهجة.

أحداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 1

تدور أحداث الحلقة الأولى من مسلسل عتبات البهجة حول إلقاء رجال الشرطة القبض على الفنان الكبير يحيى الفخراني والذي يجسد دور بهجت الأنصاري من منزله بسبب شراكته مع جومانا مراد والتي تلعب دور نعناعه شريكة بهجت الأنصاري في كشك الحلوى.

ويمر الفنان يحيى الفخراني بضائقة مادية بسبب مصاريف دراسة حفيده خالد شباط، وحفيدته بسنت أبو باشا، وترفض نعناعة والتي تجسد دورها جومانا مراد إقراضه المبلغ، ويتحدث مع صديقة صلاح عبدالله عن عدم استطاعته تجهيز المبلغ.

عرض مسلسل يحيى الفخراني الحلقة 2

يعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان القدير يحيي الفخراني في النصف الأول من شهر رمضان الكريم فهو ينتمي لفئة المسلسلات الـ15 حلقة، وتعرض الحلقة الثانية من المسلسل في تمام الساعة 6:15 على قناة DMC والساعة 8:15 على قناة DMC Drama.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل البهجة الحلقة الثانية

وأعلنت قناة DMC عن تضمن مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني ضمن خطتها لشهر رمضان المبارك، وحددت موعد العرض الأول في تمام الساعة 6 وربع بعد آذان المغرب، ويعاد على قناة،DMC drama الساعة 8 والربع.

وروجت منصة WATCH IT الرقمية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها للمسلسل.