مسلسل عتبات البهجة الحلقة 3.. هل يتم تجديد حبس بهجت الأنصاري ونعناعة؟

انتهت الحلقة الثانية من مسلسل عتبات البهجة للفنان القدير يحيى الفخراني، والتي تعرض ضمن السباق الرمضاني على إحدى قنوات المتحدة، على حديث وكيل النيابة بتجديد حبس بهجت الأنصاري الذي يقوم بدوره الفنان يحيى الفخراني ونعناعة التي تقوم بدورها الفنانة جومانا مراد 4 أيام على ذمة التحقيق.

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 3

وفي الوقت ذاته يصل عرفان الذي يقوم بدوره صلاح عبد الله ومعه مايكل الشاهد الوحيد لإخراج بهجت الأنصاري من حبسه ومن تهمة بيع خطوط الهواتف بدون عقود.

ينتظر العديد من محبي ومتابعي الفنان القدير يحيى الفخراني عرض الحلقة الثالثة من مسلسل عتبات البهجة والتي تعرض ضمن السباق الرمضاني على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

ويعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على منصات watch it وقناة DMC وقناة DMC drama.

قصة مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

صلاح عبدالله

سما إبراهيم

خالد شباط

وفاء صادق

مصطفى عنبة

صفاء الطوخي

هنادي مهنا

علاء زينهم

علاء مرسي

بسنت أحمد أبو باشا

محسن منصور

حازم إيهاب

مراد فكري

صادق بوسي الشامي

محمود فايز

حمادة حسني

ليلى عز العرب

محمد البكري

هشام إسماعيل

يوسف عثمان (محمود)

مسلسل عتبات البهجة من انتاج شركة العدل جروب، والمخرج جمال العدل وهو من تأليف مدحت العدل، ومقتبس من رواية إبراهيم عبدالمجيد، والموسيقى التصويرية من تأليف خالد الكمار وﺇﺧﺮاﺝ مجدي أبو عميرة.