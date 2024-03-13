الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

مسلسل "عتبات البهجة" الحلقة 3|فلة تنزعج من استمرار حبس شقيقتها نعناعة

مسلسل عتبات البهجة
مسلسل عتبات البهجة

بدأت أحداث مسلسل “عتبات البهجة” الحلقة 3.. بوصول مايكل في الوقت المناسب والأفراج عن بهجت "يحيى الفخراني"، وتحاول فلة "هنادي مهنا" الحديث مع تيتا "عنبة" ولكنه يرفض ويرسل له بودا "مراد فكري" الذي يلومها على ظهورها على منصة “تيك توك”.

مسلسل "عتبات البهجة" الحلقة 3|فلة تنزعج من استمرار حبس شقيقتها نعناعة  

وتنزعج فلة من عدم الإفراج عن اختها نعناعة "جومانا مراد" وتلوم عيطة "علاء مرسي" الذي يخبرها بعدم توفر أموال الكفالة، ويذهب تيتا لمحل الألات الموسيقية من أجل استئجار بعضها لإحياء فرح، ولكن صاحب المحل يرفض لعدم كفاية الأموال، فيقوم بودا بسرقة مفاتيح المحل خلسة.

مسلسل “عتبات البهجة” الحلقة3

يستغل حنفي "محسن منصور"غياب نعناعة ويتقرب من فلة ويطلب منها التحدث معه بدون ألقاب.

يخبر عرفان "صلاح عبد الله" زوجته علية "سماء إبراهيم" بالإقبال على وصفاته العشبية وتطلب منه الأنتظار وعدم رفع السعر حتى يكون زبائن.

يذهب عيطة لحنفي اللذي يعطية 50 ألف جنية كفالة نعناعة ويطلب منه التوقيع على وصل مقابل الاموال.

مسلسلات رمضان 2024.. الحلقة 3 من مسلسل عتبات البهجة

يلوم بهجت حفيدة عمر"خالد شباط" على عدم تواجده بجوارة في القسم، ينفعل عمر ويخبر جده انه المسؤل، يبكي عمر في غرفته وحيدا، ويلجأ بهجت لمتابعيه ويخبرهم انه يريد التحدث معهم لتخفيف همومه ويتحدث عن مفهوم الحب بلا شروط.


يقابل عمر فريد "حازم إيهاب" ويخبره بموافقته على العمل معه رغم خطورة تجارة المخدرات من خلال “الدارك ويب”، ويقوم تيتا وأصدقائة بسرقة محل الألات الموسيقية، وتخرج نعناعة من القسم بعد دفع الكفالة ويلمح لها حنفي باستغلاله للموقف والتقرب من فلة.

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل عتبات البهجة

تنتقد سميرة "ليلى عز العرب" شراكة بهجت لنعناعة واستماعه لاعاني المهرجانات من تيتا ويخبرها أن عبد البديع "هشام إسماعيل" يستخدمها في تدريس الكمياء للطلبة.

ويدافع عبد البديع عن أسلوبه و يخبرهم أن هناك دراسة بريطانية أثبتت صحة تصرفاته مع الطلبة. 

يشتكي عرفان لبهجت من تصرفات تاجر سوق الجمعة، ويطلب من بهجت مرافقته للسوق، ويخبرة بهجت انه بحاجة للأستماع لأم كلثوم برفقة لبنى "صفاء الطوخي"، يكتشف صاحب محل الألات الموسيقية السرقة ويبلغ الشرطة ولكن يستطيع تيتا وأصدقائة رد الألات بعد فشلهم في إرضاء الجمهور في الفرح، يواجهة بهجت مشكلة جديدة بسبب التهرب من الضرائب.

مسلسلات رمضان 2024.. أبطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

 صلاح عبدالله

 سما إبراهيم 

خالد شباط 

وفاء صادق 

مصطفى عنبة

 صفاء الطوخي

 هنادي مهنا

 علاء زينهم 

علاء مرسي 

بسنت أحمد أبو باشا 

محسن منصور

 حازم إيهاب 

مراد فكري 

صادق بوسي الشامي 

محمود فايز 

حمادة حسني

 ليلى عز العرب 

محمد البكري

 هشام إسماعيل

 يوسف عثمان (محمود)

مسلسل عتبات البهجة من انتاج شركة العدل جروب، والمخرج جمال العدل وهو من تأليف مدحت العدل، ومقتبس من رواية إبراهيم عبدالمجيد، والموسيقى التصويرية من تأليف خالد الكمار وﺇﺧﺮاﺝ مجدي أبو عميرة.

 

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