الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. بدء الحلقة 3 من مسلسل عتبات البهجة على قناة DMC

عتبات البهجة
عتبات البهجة

بدأت منذ قليل الحلقة الثالثة من مسلسل عتبات البهجة للفنان القدير يحيي الفخراني وعدد من نجوم الوسط الفني، والذي يعرض ضمن السباق الرمضاني 2024 على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

ويعيش الجمهور حالة من التشويق والإثارة لمعرفة أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل عتبات البهجة خاصة بعد نهاية الحلقة الثانية بالعديد من الأحداث المثيرة، خاصة مع قرار النيابة بحبس بهجت الأنصاري على ذمه التحقيق بالتزامن مع وصول مايكل الشاهد الوحيد لخروجه من تهمة بيع الخطوط بدون عقود.

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مسلسل عتبات البهجة الحلقة 3.. هل يتم تجديد حبس بهجت الأنصاري ونعناعة؟

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عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة الثالثة بعد قليل على قناتي DMC

مسلسل عتبات البهجة 

تعرض في الوقت الحالي الحلقة الثالثة من مسلسل عتبات البهجة للفنان القدير يحيي الفخراني على قناة DMC والذي يعرض في تمام الساعة 6:15 عقب أذان المغرب.

وينتظر العديد من الجمهور المصري والوطن العربي عرض الحلقة الثالثة من مسلسل عتبات البهجة للفنان القدير يحيي الفخراني، ضمن السباق الرمضاني، والتي تعرض على إحدى قنوات المتحدة.

عرض مسلسل عتبات البهجة

ويعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان القدير يحيي الفخراني خلال الساعات القليلة المقبلة، العرض الاول لمسلسل عتبات البهجة على قناة DMC في تمام الساعة 6:15 عقب أذان المغرب.

ويعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على منصات watch it  وقناة DMC  وقناة DMC drama.

قصة مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني 

 

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول  "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

أبطال مسلسل عتبات البهجة 

 

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

 صلاح عبدالله

 سما إبراهيم 

خالد شباط 

وفاء صادق 

مصطفى عنبة

 صفاء الطوخي

 هنادي مهنا

 علاء زينهم 

علاء مرسي 

بسنت أحمد أبو باشا 

محسن منصور

 حازم إيهاب 

مراد فكري 

صادق بوسي الشامي 

محمود فايز 

حمادة حسني

 ليلى عز العرب 

محمد البكري

 هشام إسماعيل

 يوسف عثمان (محمود)

مسلسل عتبات البهجة من انتاج شركة العدل جروب، والمخرج جمال العدل وهو من تأليف مدحت العدل، ومقتبس من رواية إبراهيم عبدالمجيد، والموسيقى التصويرية من تأليف خالد الكمار وﺇﺧﺮاﺝ مجدي أبو عميرة.

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