الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

بعد عرضه.. عبد الله غلوش يشيد بتتر والحلقة الأولى من مسلسل "سر إلهى"

الناقد الفني عبد
الناقد الفني عبد الله غلوش

أشاد الناقد الفني عبد الله غلوش، العديد من المسلسلات التي يتم عرضها خلال الموسم الرمضاني الحالي، خاصة بعد عرض الحلقات الأولى عبر شاشات القنوات الفضائية، ومن ضمن هذه المسلسلات "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا".

وكتب عبد الله غلوش عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":" أفضل حلقة أولى بدون ترتيب: امبراطورية ميم  - بابا جه - مسار اجباري - المعلم -- الحشاشين  - حق عرب - سر إلهي".

كما أشاد بتتر مسلسل سر إلهي غناء النجم حمزة نمرة، قائلا: "التترات  معظمها حلو  ومختلفة وفيها أفكار كويسة بس ;كتر ٣ تترات علقوا  معايا "سر إلهي" و"امبراطورية ميم"و"المعلم".

وكانت الحلقة الأولى المسلسل حظيت بحفاوة كبيرة تلقتها النجمة روجينا، والنجم أحمد بدير، من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل "سر إلهي"، للمخرج رؤوف عبد العزيز.
تصدرت الحلقة الأولى من مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، تريند موقع اكس والأكثر بحثا على مواقع التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا، وحققت العديد من مشاهدات كبيرا، ومنها مشهد نهاية الحلقة الأولى بين النجمة روجينا وأحمد بدير، وحقق مشاهدات تصل إلي 300 ألف في أقل من 24 ساعة.
وأثارت الحلقة الأولى، ردود فعل واسعة، من قبل جمهور السوشيال ميديا، مشيدين بأدائها وهي والفنان الكبير أحمد بدير، واصفينه بأنه إداء استثنائي، بعدسة المخرج رؤوف عبد العزيز، الذي لديه قدرة رائعة في فن إدارة الممثل، وهذا ما ظهر جليا في مشهد نهاية الحلقة الأولى من المسلسل، والذين خطفت قلوب المشاهدين، بأداء عبقري من العظيم أحمد بدير والذي يقدم شخصية رجل الاعمال جميل او هارون كما يدعي.
وانهالت التعليقات التي تشيد بأداء روجينا، لفنان القدير احمد بدير، والمسلسل بشكل عام، وكان من أبرزها:" انتي موهبة كبير، عمل ضخم ورائع  المسلسل جامد، أحمد بدير ممثل أكثر من رائع،المسلسل ده روعه، المسلسل حلو اوي بجد، عظيم يا فنانه، مسلسل روعه"، وغيرها العديد من التعليقات.


تفاصيل وأحداث مسلسل سر إلهي 
وتدور أحداث مسلسل سر إلهي، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل، قصة نصرة وتجسدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

يعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان الجاري  حصريا على شاشة قناة CBC، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس، حيث روجت صفحات شركة المتحدة للبرومو الدعائي للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعى.

وتالقت النجمة روجينا بأداء استثنائي متميز في مشهد قتل أحمد بدير والذي انتهت به الحلقة الاولي من المسلسل بشكل يدمي القلوب ويخطف المشاعر وبيرهن على تمكن النجمة روجينا من ادواتها الفنية بملامحها المعبرة وعلامات الحزن والصدمة التى امتزجت معا في تعبيراتها برؤية اخراجية عالية الاحترافية للمخرج رؤوف عبد العزيز.


أبطال مسلسل سر إلهي
وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.


ويسجل مسلسل "سر إلهي"، التعاون الثالث بين كلا من: النجمة روجينا، والمخرج رؤوف عبد العزيز، بعدما حققا نجاحا كبيرا خلال العامين الماضيين رمضان 2022 بمسلسل "انحراف"، ورمضان 2023 بمسلسل "ستهم".


مسلسل "سر إلهي"، ينتمى لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، ومن إنتاج شركة كودكس، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

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