يواجه عطية الذي يقوم بدوره علاء مرسي وفلة التي تقوم بدورها هنادي مهنا مأزقًا كبيرًا خلال أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "عتبات البهجة" للفنان يحيي الفخراني والذي يعرض ضمن السباق الرمضاني 2024 على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

مسلسلات رمضان 2024.. فلة وعطية في مأزق بسبب نعنانة بـ "عتبات البهجة"

فبعد إخلاء سبيل بهجت الأنصاري الذي يقوم بدوره الفنان يحيي الفخراني، أصبحت نعناعة التي تقوم بدورها جومانا مراد هي المتهمة الأساسية في بيع الخطوط بدون عقود، وأصبح ذاويها مطالبين بدفع كفالة 50 ألف جنيه.

بالفعل تقدم جارهم حنفي بالمساعدة ودفع الكفالة لتخرج نعنانه من حبسها، مقابل أن يمضي زوجها عطية على وصل أمانة بالمبلغ الذي قام حنفي بدفعه.

عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة 3

يعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيي الفخراني في النصف الأول من شهر رمضان الكريم فهو من المسلسلات فئة الـ15 حلقة والعرض الأول للمسلسل على قناة DMC في تمام الساعة 6:15، والعرض الثاني على قناة DMC Drama في تمام الساعة 8:15.

وأعلنت قناة DMC تضمن خطتها لشهر رمضان عرض الحلقة الثانية من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني ضمن خطتها لشهر رمضان المبارك، وحددت موعد العرض الأول في تمام الساعة ٦ وربع بعد آذان المغرب.

يعاد مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على قناة،DMC drama الساعة 8 ونصف.

وروجت منصة WATCH IT الرقمية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، على المنصة طوال شهر رمضان.

قصة مسلسل عتبات البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجت ه وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

صلاح عبدالله

سما إبراهيم

خالد شباط

وفاء صادق

مصطفى عنبة

صفاء الطوخي

هنادي مهنا

علاء زينهم

علاء مرسي

بسنت أحمد أبو باشا

محسن منصور

حازم إيهاب

مراد فكري

صادق بوسي الشامي

محمود فايز

حمادة حسني

ليلى عز العرب

محمد البكري

هشام إسماعيل

يوسف عثمان (محمود)