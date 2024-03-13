مسلسلات رمضان 2024..

أخلى سبيل نعناعة التي تقوم بدروها الفنانة جومانا مراد من سرايا النيابة بعد دفع الكفالة وقدرها 50 ألف جنيه وذلك خلال أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "عتبات البهجة" الذي يعرض خلال السباق الرمضاني 2024 على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

"عتبات البهجة" الحلقة الثالثة.. إخلاء سبيل نعناعة وحنفي يطلب المقابل

مسلسل عتبات البهجة

وخلال أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل عتبات البهجة وبعد إخلاء سبيل نعناعه على الفور استقبلتها شقيقتها فلة التي تقوم بدورها الفنانة هنادي مهنا ومن بعدها وصل حنفي لكي يقدم التهاني لإخلاء سبيلها بعد أن دفع الكفالة لها، ولمح بأنه يريد مقابل تلك الكفالة أن يتزوج من فله ولكن بشكل غير مباشر.

عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة 3

يعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان القدير يحيي الفخراني في النصف الأول من شهر رمضان فهو من المسلسلات فئة الـ١٥ حلقة، والعرض الأول للمسلسل على قناة DMC في تمام الساعة 6:15، والعرض الثاني على قناة DMC Drama في تمام الساعة 8:15.

وأعلنت قناة DMC تضمين خطتها لشهر رمضان عرض الحلقة الثانية من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني ضمن خطتها لشهر رمضان المبارك، وحددت موعد العرض الأول في تمام الساعة ٦ وربع بعد آذان المغرب.

يعاد مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على قناة،DMC drama الساعة 8 ونصف.

وروجت منصة WATCH IT الرقمية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، على المنصة طوال شهر رمضان.

قصة مسلسل عتبات البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

ابطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

صلاح عبدالله

سما إبراهيم

خالد شباط

وفاء صادق

مصطفى عنبة

صفاء الطوخي

هنادي مهنا

علاء زينهم

علاء مرسي

بسنت أحمد أبو باشا

محسن منصور

حازم إيهاب

مراد فكري

صادق بوسي الشامي

محمود فايز

حمادة حسني

ليلى عز العرب

محمد البكري

هشام إسماعيل

يوسف عثمان (محمود)