مسلسل سر إلهي الحلقة 3| روجينا تواجه حكمًا بالسجن لـ 7 سنوات

شهدت أحداث مسلسل سر الهي الحلقة 3، تصاعدًا في الأحداث، حيث بدأت الحلقة بالحكم علي روجينا “نصرة” بالسجن 7 سنوات وتم ترحيلها لسجن النساء.

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مواعيد عرض مسلسل روجينا الحلقة 3

مسلسل سر إلهي بطولة روجينا يعرض يوميا على مدار أيام شهر رمضان المبارك عبر قناة CBC الفضائية ومنصة WATCH IT الرقمية.

وتعرض الحلقة الثالثة من مسلسل سر إلهي بطولة روجينا البث الأول في تمام الساعة 12 منتصف الليل، والإعادة الأولى في تمام الساعة 6 صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 11 صباحا.

مسلسلات رمضان 2024

تفاصيل احداث مسلسل سر إلهي الحلقة 2

وشهدت الحلقة الثانية أحداث مثيرة منها مقتل الفنان أحمد بدير “عم جميل” وشهادة أشقاء نصرة زور لاتهامها بقتل عم جميل.

التفاصيل الكاملة لأحداث الحلقة 3 لمسلسل سر إلهى بطولة روجينا

كما كشفت الحلقة الثانية من مسلسل سر إلهيالقبض علي “نصرة” بتهمة قتل “عم جميل” بعد اتهام أشقائها كل من “روقية” التي تجسدها الفنانة رنا رئيس، و"شريف" الذي يجسد دوره الفنان يوسف الأسدي، و"رحمة" التي تجسد دورها الفنانة نهى عابدين.

قصة مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي بطولة النجمة روجينا تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول سيدة تدعى نصرة وتقوم بدورها الفنانة روجينا ويسرق أشقاؤها ميراثها من أمها وتخونها صديقتها وتسرق منها زوجها وتنتقل إلى القاهرة تاركة المنصورة لتعمل في أحد دور رعاية كبار السن وتتعرف فيه على سيدة عجوز ويتم اتهامات بالقتل.

مسلسل "سر إلهي" ينتمى لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، ومن إنتاج شركة كودكس، تأليف أمين جمال، وإخراج رءوف عبدالعزيز.

أبطال مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي يضم قائمة أبطال عديدة بجانب النجمة روجينا وهم كل من أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

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