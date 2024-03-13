الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل محارب الحلقة 3| أحمد زاهر يبتز حسن الرداد: "أنا جايلك من المستقبل"

محارب
محارب

اليوم العرض الأول من الحلقة 3 لـ مسلسل محارب الذي يخوض بطولته حسن الرداد عبر شاشة قناة cbc حصريًا طوال شهر رمضان الكريم.

يعد مسلسل محارب واحد من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو من بطولة الفنان حسن الرداد ونرمين الفقي وأحمد زاهر، ويعرض المسلسل يوميًا الساعة 9 مساءً.

ومع بداية الحلقة 3 من مسلسل محارب جاء أحمد زاهر وعدد من البلطجية بحجة تأدية واجب العزاء لـ محارب وأخوته، ولكن يدب الشجار بينهم، ويضرب أهالي المنطقة بلطجية أحمد زاهر “المحامي حسام”.

ومن ثم تتصاعد الأحداث ويدبر “حسام” تهمة" لـ “محارب” كي يتنازل عن المحضر والقضية، وذلك من خلال تلفيق حادث كاذب لـ محارب وهو يقود سيارة الميكروباص الذي يعمل عليها.

ويظهر أحمد زاهر لـ محارب ويتزه قائلًا: “أنا جايلك من المستقبل وهقولك إيه اللي هيحصل وهمشي تاني”.

 

مواعيد عرض مسلسل محارب

ويعرض مسلسل محارب يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 يوميًا على قناة cbc حصريًا الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 3 صباحًا والساعة 5 مساء، ويعرض على قناة cbc دراما الساعة 10.30 مساء والإعادة الساعة 1.30 مساء.

مسلسلات رمضان 

قصة مسلسل محارب

يشار إلى أن أحداث مسلسل محارب تدور قصتها في إطار اجتماعي حول شاب قادم من الصعيد لكي يعيش مع أسرته في القاهرة بعيدا عن مشاكل أقربائه في البلدة، ولكن تتغير حياته بعد وفاة والده ويضطر إلى العمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا يغير مسار حياته.

مسلسلات رمضان 

أبطال مسلسل محارب لـ حسن الرداد

والمسلسل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج أحمد السبكي، وبطولة حسن الرداد، وأحمد زاهر، وماجد المصري، وناهد السباعي، ونرمين الفقي، ومنة فضالي، وعابد عناني، وعفاف شعيب.

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