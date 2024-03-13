مسلسل "سر إلهى" بطولة روجينا.. التفاصيل الكاملة لأحداث الحلقة الثانية

تصاعدت جرعة التشويق والاثارة بالحلقة الثانية من مسلسل "سر إلهي"، بطولة روجينا، وقيادة رؤوف عبد العزيز، حول ما الذي يحدث الحاجة للفلوس والمال، حيث احتوى الحلقة على العديد من الأحداث المثيرة والمشوقة التي تجعل المشاهد في حالة شغف، وحب استطاع دائم حول ما هو مصير نصرة (روجينا) خلال الحلقات المقبلة، بعد قيام سعد (محمد ثروت) وأشقاء نصر كلا من رحمة (نهى عابدين)، وشريف(يوسف الأسدي)، ورقية (رنا رئيس) خيانها، والغدر بها والاتفاق على حبسها في جريمة قتل.



وشهدت أحداث الحلقة الثانية ذهاب شاهيناز هارون( مي سليم )، وزوجها سراج (مراد مكرم) إلى منزل نصرة (روجينا)، للاتفاق معها على تغيير أقوالها في محضر النيابة الخاص بقتل والدها رجل الأعمال هارون (أحمد بدير)، وذلك مقابل فيلا ومبلغ كبير لكل واحد من أخواتها، ولكن نصرة ترفض هذا العرض، وتقوم بطردهم من منزلها، وسط اندهاش من قبل زوجها سعد(محمد ثروت)، الذي يحاول إقناعها بقبول العرض للحصول على المال، ولكنه لا يستطيع إقناعها.



ويتواصل سراح ( مراد مكرم)، وشاهيناز هارون (مي سليم)، مع سعد ( محمد ثروت)، وجميع أشقاء نصرة (روجينا) وهم رحمة (نهى عابدين)، وشريف(يوسف الأسدي)، ورقية (رنا رئيس)، بالعرض على كل واحد منهم الأربعة 2 مليون جنيه، مقابل الغدر بنصرة (روجينا)، والشهادة عليها بأنها هي من قتلت هاروق(أحمد بدير) لسرقته، وبالفعل يوافق زوجها وأشقائها الثلاثة على العرض بعد تفكير طويل خاصة أنه بهذا المبلغ كل واحد فيهم يحقق حلمة.



وشهدت الحلقة صدمة كبيرة من قبل نصرة (روجينا)، بعدما تم القبض عليها من دار المسنين التي تعمل بها، واتهامها بأنها قتلت رجل الأعمال هارون(أحمد بدير)، ومعرفتها بأن اشقائها وزوجها وصديقة عمرها ومدير دار المسنين التي تعمل بها، الجميع اتفق عليها، أنها هي من قامت بقتله، ولكنها أصرت على موفقتها وأنها لم تقتل احد، لتكون نهاية الحلقة الثانية والتي جعلت الجمهور في حالة حزن شديد جراء ما يحدث لـ نصرة (روجينا) وتعاطف كبير معها، وجعلتهم في حالة ترقب حول مصيرها خلال الحلقات المقبلة.



وكانت الحلقة الأولى المسلسل حظيت بحفاوة كبيرة تلقتها النجمة روجينا، والنجم أحمد بدير، من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل "سر إلهي"، للمخرج رؤوف عبد العزيز.



وتصدرت الحلقة الأولى من مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، تريند موقع اكس والأكثر بحثا على مواقع التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا، وحققت العديد من مشاهدات كبيرا، ومنها مشهد نهاية الحلقة الأولى بين النجمة روجينا وأحمد بدير، وحقق مشاهدات تصل إلي 300 ألف في أقل من 24 ساعة.



وأثارت الحلقة الأولى، ردود فعل واسعة، من قبل جمهور السوشيال ميديا، مشيدين بأدائها وهي والفنان الكبير أحمد بدير، واصفينه بأنه إداء استثنائي، بعدسة المخرج رؤوف عبد العزيز، الذي لديه قدرة رائعة في فن إدارة الممثل، وهذا ما ظهر جليا في مشهد نهاية الحلقة الأولى من المسلسل، والذين خطفت قلوب المشاهدين، بأداء عبقري من العظيم أحمد بدير والذي يقدم شخصية رجل الاعمال جميل او هارون كما يدعي.



تفاصيل وأحداث مسلسل سر إلهي

وتدور أحداث مسلسل سر إلهي، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل، قصة نصرة وتجسدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.



ويعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان الجاري حصريا على شاشة قناة CBC، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس، حيث روجت صفحات شركة المتحدة للبرومو الدعائي للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعى.



أبطال مسلسل "سر إلهي"

وتضم قائمة أبطال مسلسل “سر إلهي” بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.



ويسجل مسلسل "سر إلهي"، التعاون الثالث بين كلا من: النجمة روجينا، والمخرج رؤوف عبد العزيز، بعدما حققا نجاحا كبيرا خلال العامين الماضيين رمضان 2022 بمسلسل"انحراف"، ورمضان 2023 بمسلسل"ستهم".



مسلسل "سر إلهي"، ينتمى لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، ومن إنتاج شركة كودكس، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.