الجمعة 15 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل سر إلهي الحلقة 4.. تألق روجينا بمشهد مؤلم أثناء دفن ابنتها الوحيدة

روجينا مسلسل سر إلهي
روجينا مسلسل سر إلهي

صدمة كبيرة فجرتها الحلقة الرابعة من مسلسل "سر إلهي" بطولة النجمة روجينا والتي استطاعت أن تخطف قلوب جمهورها وتنال تعاطفهم بسبب قسوة الأحداث والظلم التي تتعرض له خلال أحداث المسلسل.

وتألقت النجمة روجينا في أبرز مشاهد الحلقة الرابعة من مسلسل سر إلهي لتكون الحلقة الرابعة بمثابة صدمة كبيرة، توجع قبلها، وتقطع قلب المشاهدين، بعد وفاة “سلمى” التي تجسدها الطفلة سيليا ابنة “نصرة” الوحيدة التي تجسدها النجمة روجينا من “سعد” الذي يجسده الفنان محمد ثروت وذلك أثناء دفنها في مشهد يخلع القلوب.

وقدمت روجينا مشهد رائع خلع القلوب بدون صراخ أو صوت العالي، ولكنها انهارت بالدموع وعدم استطاعتها الوقوف على قدميها في مشهد مؤثر تبدوا فيه انفعالاتها واقعية تدمي القلوب وتؤثر في الوجدان، لتنسلخ من شخصيتها تماما وتنغمس في معاناة "سر إلهي".

وحقق مسلسل “سر إلهي” حالة تعاطف كبيرة تسيطر على رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، بعد الظلم الكبير التي تعرضت نصرة الشخصية التي تقدمها روجينا على مدار الحلقات الأربعة.

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تفاصيل وأحداث مسلسل سر إلهي 

وتدور أحداث مسلسل سر إلهي، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل، قصة نصرة وتجسدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

يعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان الجاري  حصريا على شاشة قناة CBC، ويذاع البث الأول في تمام الساعة 12 منتصف الليل، والإعادة الأولى في تمام الساعة 6 صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 11 صباحا.

أبطال مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي بطولة كل من روجينا، أبرزهم: أحمد مجدي، ورنا رئيس، أحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، ويوسف الأسدي، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبد العزيز.

كما يضم مسلسل سر إلهي أيضا كل من مي سليم، ومحمد ثروت، ونهى عابدين، ومحمود الحديني، وصلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال.

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