الخميس 14 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

بعد وفاة ابنتها.. روجينا تتصدر تريند موقع التدوينات "X"

روجينا
روجينا

تصدرت اسم النجمة روجينا تريند موقع التدوينات العالمي “X" الذي كان يحمل اسم “تويتر” وذلك بالتزامن مع ردود الأفعال القوية حول أداءها الذي تقدمه في مسلسلها التلفزيوني الجديد “سر إلهي” والمعروض حاليا ضمن الموسم الرمضاني.

وجاء اسم روجينا في المركز الأول لتريند موقع التدوينات X واستطاعت روجينا أن تحقق نجاح كبير بمسلسل “سر إلهي” منذ انطلاق أولى حلقاته يوم الإثنين الماضي عبر قناة cbc الفضائية ومنصة watch it الرقمية.

وتصدر اسم روجينا التريند عقب مشهد وفاة ابنتها ضمن أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل “سر إلهي” وذلك عقب تعرضها لأزمة صحية وإصابتها بحمى.

قنوات عرض مسلسل سر إلهي


CBC العامة.
CBC دراما.
منصة WATCH IT الرقمية.

مسلسل سر إلهي الحلقة الرابعة تعرض مساء اليوم الخميس عبر قناة cbc الفضائية ومنصة واتش إت الرقمية في التوقيتات التالية:

  • البث الأول في تمام الساعة 12 منتصف الليل.
  • الإعادة الأولى في تمام الساعة 6 صباحا.
  • الإعادة الثانية في تمام الساعة 11 صباحا.
     

موعد عرض مسلسل سر إلهي لـ "روجينا" الحلقة 4


 قصة مسلسل سر إلهي 

“سر إلهي” بطولة روجينا تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول سيدة تدعى نصرة وتقوم بدورها الفنانة روجينا ويسرق أشقاؤها ميراثها من أمها وتخونها صديقتها وتسرق منها زوجها وتنتقل إلى القاهرة تاركة المنصورة لتعمل في أحد دور رعاية كبار السن وتتعرف فيه على سيدة عجوز ويتم اتهامات بالقتل.

مسلسل "سر إلهي" ينتمي لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، ومن إنتاج شركة كودكس، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

 

أبطال مسلسل سر إلهي 

مسلسل سر إلهي يضم قائمة أبطال عديدة بجانب النجمة روجينا وهم كل من أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.
 

مسلسل سر إلهي سر إلهى موعد عرض سر إلهي موعد عرض مسلسل سر إلهي موعد اعادة مسلسل سر إلهي قصة مسلسل سر إلهي أبطال مسلسل سر إلهي موعد عرض مسلسل روجينا مسلسل روجينا مسلسل قنوات عرض سر إلهي قنوات عرض مسلسل سر إلهي موعد مسلسل سر إلهي الحلقة الرابعة من سر إلهي سر إلهي الحلقة الرابعة سر إلهي الحلقة 4 الحلقة الاولي من مسلسل سر إلهي مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024

مواد متعلقة

كامل العدد +1.. شريف سلامة: الجزء الثانى من المسلسل أكثر احترافية ولا أخشى المنافسة

موعد عرض مسلسل سر إلهي لـ "روجينا" الحلقة 4

بعد ظلم روجينا.. مطالبات لرؤوف عبد العزيز بعودة شخصية حور في سر إلهي

ملخص مسلسل سر إلهي لـ "روجينا" الحلقة 3 في مسلسلات رمضان 2024

بعد عرضه.. عبد الله غلوش يشيد بتتر والحلقة الأولى من مسلسل "سر إلهى"

مسلسل "سر إلهى" بطولة روجينا.. التفاصيل الكاملة لأحداث الحلقة الثانية

مسلسل المعلم.. سهر الصايغ تنشر كواليس التصوير على كوبري قصر النيل (فيديو)

مسلسل بابا جه.. الجمهور يتفاعل مع أكرم حسني بعد النهاية الصادمة للحلقة الأولى

الأكثر قراءة

قرار عاجل من النيابة العامة بعد وفاة حبيبة الشماع

ماذا بعد وفاة حبيبة الشماع «فتاة الشروق»؟.. كل ما نعرفه عن المأساة

تدفقات العملة الأجنبية: زيادة تحويلات المصريين 10 أضعاف.. والتنازل عن الدولار يزيد 20 مرة

الموت يُغيب حبيبة الشماع.. قصة ربع ساعة غيرت مسار حياة “فتاة الشروق”

ليلة الملك.. ليفربول يتقدم برباعية على سبارتا براغ فى الدورى الأوروبى

نفحات رمضانية.. تراجع سعر الدولار اليوم 4 رمضان 2024 مقابل الجنيه المصري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

عن شهر الشجن.. رمضان بالمصرى

وائل لطفي

دراما تثير المعارك

ماجد حبته

زيارة روته

محمد المعتصم

الحشاشين «جينيور»

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «١»

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: تهجير سكان غزة خط أحمر لنا

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

حزب الليكود بزعامة نتنياهو ينتقد شومر لعدم احترامه الحكومة الإسرائيلية

وقف إطلاق النار فى غزة.. كيف يعتبر فرصة لتغيير إقليمى فى المنطقة؟

"جيوبا" من المجاعة في غزة.. ماذا حدث خلال الـ24 ساعة الماضية