بعد وفاة ابنتها.. روجينا تتصدر تريند موقع التدوينات "X"

تصدرت اسم النجمة روجينا تريند موقع التدوينات العالمي “X" الذي كان يحمل اسم “تويتر” وذلك بالتزامن مع ردود الأفعال القوية حول أداءها الذي تقدمه في مسلسلها التلفزيوني الجديد “سر إلهي” والمعروض حاليا ضمن الموسم الرمضاني.

وجاء اسم روجينا في المركز الأول لتريند موقع التدوينات X واستطاعت روجينا أن تحقق نجاح كبير بمسلسل “سر إلهي” منذ انطلاق أولى حلقاته يوم الإثنين الماضي عبر قناة cbc الفضائية ومنصة watch it الرقمية.

وتصدر اسم روجينا التريند عقب مشهد وفاة ابنتها ضمن أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل “سر إلهي” وذلك عقب تعرضها لأزمة صحية وإصابتها بحمى.

قنوات عرض مسلسل سر إلهي



CBC العامة.

CBC دراما.

منصة WATCH IT الرقمية.

مسلسل سر إلهي الحلقة الرابعة تعرض مساء اليوم الخميس عبر قناة cbc الفضائية ومنصة واتش إت الرقمية في التوقيتات التالية:

البث الأول في تمام الساعة 12 منتصف الليل.

الإعادة الأولى في تمام الساعة 6 صباحا.

الإعادة الثانية في تمام الساعة 11 صباحا.





قصة مسلسل سر إلهي

“سر إلهي” بطولة روجينا تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول سيدة تدعى نصرة وتقوم بدورها الفنانة روجينا ويسرق أشقاؤها ميراثها من أمها وتخونها صديقتها وتسرق منها زوجها وتنتقل إلى القاهرة تاركة المنصورة لتعمل في أحد دور رعاية كبار السن وتتعرف فيه على سيدة عجوز ويتم اتهامات بالقتل.

مسلسل "سر إلهي" ينتمي لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، ومن إنتاج شركة كودكس، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

أبطال مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي يضم قائمة أبطال عديدة بجانب النجمة روجينا وهم كل من أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

