الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل سر إلهي الحلقة الرابعة.. نهى عابدين تفسخ خطبتها وتبدأ في تنفيذ مشروعها

وشهدت الحلقة الرابعة من مسلسل “سر إلهي” بطولة النجمة روجينا فسخ “رحمة” التي تجسد دورها الفنانة نهى عابدين" خطوبتها وذلك بعد أن حصلت على مبلغ كبير من المال مقابل الشهادة الزور على شقيقتها "نصرة" التي تجسدها النجمة روجينا.

مسلسل سر إلهي الحلقة الرابعة.. نهى عابدين تفسخ خطبتها وتبدأ في تنفيذ مشروعها

وبدأت “رحمة” - نهى عابدين التجهيز لمشروعها الذي كان حلمها منذ الصغر وهو “أتيليه” ملابس وذلك بعد أن أصبح معها المال الوفير.

وانتهت أحداث الحلقة الرابعة بخروج “نصرة” - روجينا من السجن، وذهابها لقبر ابنتها سلمى، ووعدتها انها سوف تأخذ حقها من كل من ظلمها، ليضعنا المخرج في حالة شغف حول ماذا تخطط نصرة خلال الحلقات المقبلة؟.

وسيطرت حالة تعاطف كبيرة على رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، بعد الظلم الكبير الذي تعرضت اه نصرة الشخصية التي تقدمها روجينا على مدار الحلقات الثلاثة السابقة.

قنوات عرض مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي الحلقة الرابعة تعرض مساء اليوم الخميس عبر قناة cbc الفضائية ومنصة واتش إت الرقمية في التوقيتات التالية:

  • البث الأول في تمام الساعة 12 منتصف الليل.
  • الإعادة الأولى في تمام الساعة 6 صباحا.
  • الإعادة الثانية في تمام الساعة 11 صباحا.
     

قصة مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي بطولة روجينا تدور أحداثه في اطار اجتماعي ممزوج بالإثارة والتشويق وينتمي المسلسل إلى ونوعية الأعمال ذات الـ حلقة.

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أبطال مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي يشارك في بطولته نخبة كبيرة من نجوم الفن وتأتي القائمة كالتالي:

  • روجينا
  • أحمد مجدي
  • رنا رئيس
  • مي سليم
  • محمد ثروت
  • نهى عابدين
  • محمود الحديني
  • صلاح عبد الله
  • أحمد بدير
  • ميمي جمال
  • أحمد سلامة
  • محسن منصور
  • مي سليم
  • رشا مهدي
  • مراد مكرم
  • محمود حجازي
  • مريم أشرف زكي
  • يوسف الأسدي
  • تأليف أمين جمال
  • إخراج رؤوف عبد العزيز.
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