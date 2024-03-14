الخميس 14 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل سر إلهي الحلقة 4.. محمد ثروت يسرق 2 مليون جنيه من رنا رئيس

محمد ثروت مسلسل سر
محمد ثروت مسلسل سر إلهي

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل “سر إلهي" بطولة النجمة روجينا توالمعروض عبر قناة cbc الفضائية تصاعد كبير في الأحداث وبدأت الحلقة داية الحلقة الرابعة بسرقة مبلغ 2 مليون جنية من “رقية” التي تجسدها الفنانة رنا رئيس شقيقة “نصرة” التي تجسدها الفنانة روجينا.

وكشفت الأحداث أن “سعد” الذي يجسده الفنان محمد ثروت إنه من قام بسرقة أموال “رقية”، ولكن  كشفته “رحمة” التي تجسدها الفنانة نهى عابدين وهي شقيقة “رقية” لكنها تحب ذاتها وتريد تحقيق أحلامها على حساب الأخرين.

وطلبت “رحمة” من “سعد” أن تقاسمه في الأموال وأن يعطيها مليون جنيه مقابل سكوتها وعدم إبلاغ "رقية" والشرطة بأنه سارق الأموال واضطر “سعد” على الموافقة.

وكشفت الحلقة الرابعة من المسلسل مفاجآت عديدة، خاصة بعد حرص المخرج رؤوف عبد العزيز، على تصاعد جرعة التشويق والأثارة وسخونة الأحداث بشكل كبير، لجعل الجمهور في حالة ترقب وشغف دائم لمتابعة الأحداث.

قصة مسلسل سر إلهي

وتدور أحداث مسلسل سر إلهي، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل، قصة نصرة وتجسدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

قنوات عرض مسلسل سر إلهي الحلقة الرابعة

مسلسل سر إلهي الحلقة الرابعة تعرض مساء اليوم الخميس عبر قناة cbc الفضائية ومنصة واتش إت الرقمية في التوقيتات التالية:

  • البث الأول في تمام الساعة 12 منتصف الليل.
  • الإعادة الأولى في تمام الساعة 6 صباحا.
  • الإعادة الثانية في تمام الساعة 11 صباحا.
     

أبطال مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي بطولة كل من روجينا، أبرزهم: أحمد مجدي، ورنا رئيس، ومي سليم، ومحمد ثروت، ونهى عابدين، ومحمود الحديني، وصلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال.

كما يضم مسلسل سر إلهي أيضا كل من أحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، ويوسف الأسدي، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبد العزيز.

مسلسل سر إلهي سر إلهى موعد عرض سر إلهي موعد عرض مسلسل سر إلهي موعد اعادة مسلسل سر إلهي قصة مسلسل سر إلهي أبطال مسلسل سر إلهي موعد عرض مسلسل روجينا مسلسل روجينا مسلسل قنوات عرض سر إلهي قنوات عرض مسلسل سر إلهي موعد مسلسل سر إلهي الحلقة الرابعة من سر إلهي سر إلهي الحلقة الرابعة سر إلهي الحلقة 4 الحلقة الاولي من مسلسل سر إلهي مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024

الأكثر قراءة

قرار عاجل من النيابة العامة بعد وفاة حبيبة الشماع

ماذا بعد وفاة حبيبة الشماع «فتاة الشروق»؟.. كل ما نعرفه عن المأساة

تدفقات العملة الأجنبية: زيادة تحويلات المصريين 10 أضعاف.. والتنازل عن الدولار يزيد 20 مرة

الموت يُغيب حبيبة الشماع.. قصة ربع ساعة غيرت مسار حياة “فتاة الشروق”

عاجل.. حماس: قدمنا للوسطاء تصورا شاملا لاتفاق التهدئة في غزة

ليلة الملك.. ليفربول يتقدم برباعية على سبارتا براغ فى الدورى الأوروبى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

عن شهر الشجن.. رمضان بالمصرى

وائل لطفي

دراما تثير المعارك

ماجد حبته

زيارة روته

محمد المعتصم

الحشاشين «جينيور»

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «١»

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: تهجير سكان غزة خط أحمر لنا

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

حزب الليكود بزعامة نتنياهو ينتقد شومر لعدم احترامه الحكومة الإسرائيلية

وقف إطلاق النار فى غزة.. كيف يعتبر فرصة لتغيير إقليمى فى المنطقة؟

"جيوبا" من المجاعة في غزة.. ماذا حدث خلال الـ24 ساعة الماضية