مسلسل سر إلهي الحلقة 4.. محمد ثروت يسرق 2 مليون جنيه من رنا رئيس

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل “سر إلهي" بطولة النجمة روجينا توالمعروض عبر قناة cbc الفضائية تصاعد كبير في الأحداث وبدأت الحلقة داية الحلقة الرابعة بسرقة مبلغ 2 مليون جنية من “رقية” التي تجسدها الفنانة رنا رئيس شقيقة “نصرة” التي تجسدها الفنانة روجينا.

وكشفت الأحداث أن “سعد” الذي يجسده الفنان محمد ثروت إنه من قام بسرقة أموال “رقية”، ولكن كشفته “رحمة” التي تجسدها الفنانة نهى عابدين وهي شقيقة “رقية” لكنها تحب ذاتها وتريد تحقيق أحلامها على حساب الأخرين.

وطلبت “رحمة” من “سعد” أن تقاسمه في الأموال وأن يعطيها مليون جنيه مقابل سكوتها وعدم إبلاغ "رقية" والشرطة بأنه سارق الأموال واضطر “سعد” على الموافقة.

وكشفت الحلقة الرابعة من المسلسل مفاجآت عديدة، خاصة بعد حرص المخرج رؤوف عبد العزيز، على تصاعد جرعة التشويق والأثارة وسخونة الأحداث بشكل كبير، لجعل الجمهور في حالة ترقب وشغف دائم لمتابعة الأحداث.

قصة مسلسل سر إلهي

وتدور أحداث مسلسل سر إلهي، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل، قصة نصرة وتجسدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

قنوات عرض مسلسل سر إلهي الحلقة الرابعة

مسلسل سر إلهي الحلقة الرابعة تعرض مساء اليوم الخميس عبر قناة cbc الفضائية ومنصة واتش إت الرقمية في التوقيتات التالية:

البث الأول في تمام الساعة 12 منتصف الليل.

الإعادة الأولى في تمام الساعة 6 صباحا.

الإعادة الثانية في تمام الساعة 11 صباحا.



أبطال مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي بطولة كل من روجينا، أبرزهم: أحمد مجدي، ورنا رئيس، ومي سليم، ومحمد ثروت، ونهى عابدين، ومحمود الحديني، وصلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال.

كما يضم مسلسل سر إلهي أيضا كل من أحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، ويوسف الأسدي، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبد العزيز.