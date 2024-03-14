الجمعة 15 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل "سر إلهي"| ملخص الحلقة 4.. روجينا في وداع ابنتها الوحيدة "سلمى"

روجينا مسلسل سر إلهي
روجينا مسلسل سر إلهي

صدمة كبيرة فجرتها الحلقة الرابعة من مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خاصة بعدما تصدرت الحلقات الأولى تريند مواقع التواصل الاجتماعي واشعلت روجينا، السوشيال ميديا، بأدائها العالي، واستطاعت أن تخطف قلوب جمهورها وتنال تعاطفهم.

الحلقة الرابعة كانت بمثابة الصدمة لمتابعي مسلسل “سر إلهي”، حيث فقدت روجينا ابنتها الوحيدة سلمي (سيليا) من سعد (محمد ثروت) والذي شيع جثمانها لمثواه الأخير في مشهد حزين.

مسلسل سر إلهي الحلقة الرابعة

بداية الحلقة الرابعة كانت مع سرقة مبلغ 2 مليون جنيه من رقية (رنا رئيس)، وكشفت الأحداث أن سعد(محمد ثروت)، هو من سرقها وكشفته رحمة (نهى عابدين)، شقيقة رقية وطلبت منه مليون جنيه، مقابل سكوتها، وعدم كشفه لرقية، ووافق سعد.

وصُدم الجمهور بوفاة ابنة نصرة (روجينا) الوحيدة، وسماح مأمور السجن بخروجها ليوم واحد لحضور دفنتها، وظهرت روجينا في مشهد معبر بدون صراخ أو صوت عالي، ولم تتمكن من الوقف على قدميها في مشهد مؤثر تبدوا فيه انفعالاتها واقعية تدمي القلوب وتؤثر في الوجدان، لتنسلخ من شخصيتها تماما وتنغمس في معاناة "سرإلهي".

رؤوف عبد العزيز، استطاع من خلال المشهد أن يضع بصمة إخراجية مختلف، جعل روجينا تبتعد تماما عن فكرة الصراخ والنواح، بل تعتمد على تعبيرات وجهها وصدمتها من هول الواقعة عليها وتوصل كل مشاعرها وأحاسيسها للمشاهدين من تعبيرات عينها ووجهها وحركات جسمها، نظرا لكون طبيعة شخصية نصرة، من نوعية البشر التي تحزن بشكل داخلي أكثر، هذا إلي جانب أنه قدم من خلال المشهد بصمة إخراجية متفردة من خلال الكادرات وتوظيف الموسيقى التصويرية بشكل يلائم الحدث الحزين، فضلا عن مشاهد الألم والحزن ومنظر المقابر الذي جاء معبرا عن سياق الأحداث بشكل متميز.

مسلسل “سر إلهي” الحلقة 4.. “رحمة” تفسخ خطوبتها 

وفسخت رحمة (نهى عابدين) خطوبتها، بعدما أصبح معها المال الوفير.

وانتهت أحداث الحلقة الرابعة، بخروج نصرة (روجينا) من السجن، وذهابها لقبر ابنتها سلمى، ووعدتها بالانتقام ممن ظلمها، ليضعنا المخرج في حالة شغف حول ماذا تخطط نصرة خلال الحلقات المقبلة؟.

 

مسلسل سر إلهي الحلقة 3

وسيطرت حالة تعاطف كبيرة على رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الظلم الكبير الذي تعرضت له “نصرة” على مدار الحلقات الثلاثة السابقة.

وكشفت الحلقة الثالثة من المسلسل مفاجآت عديدة، خاصة بعد حرص المخرج رؤوف عبد العزيز، على تصاعد جرعة التشويق والأثارة وسخونة الأحداث بشكل كبير، لجعل الجمهور في حالة ترقب وشغف دائم لمتابعة الأحداث.

 

وشهدت الحلقة الثالثة، الحكم على نصرة (روجينا) بـ7 سنوات حبس، بتهمة قتلها رجل ألأعمال هارون(أحمد بدير)، بعدما شهدت أزوجها سعد ( محمد ثروت) وأشقائها عليها بأنها هي من قتلت هارون، مما جعل القاضي يصدر الحكم عليها بالحبس لمدة 7 سنوات.


أبطال مسلسل “سر إلهي” 

مسلسل سر إلهي بطولة كل من روجينا، أبرزهم: أحمد مجدي، ورنا رئيس، ومي سليم، ومحمد ثروت، ونهى عابدين، ومحمود الحديني، وصلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال.

كما يضم مسلسل سر إلهي أيضا كل من أحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، ويوسف الأسدي، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبد العزيز.

 

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