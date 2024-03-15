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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل سر إلهي لـ "روجينا" الحلقة 5

مسلسل سر إلهي
مسلسل سر إلهي

تعرض مساء اليوم الجمعة الحلقة الخامسة من مسلسل سر إلهي بطولة النجمة روجينا والتي تشارك به ضمن منافسة الموسم الرمضاني الحالي وسط مجموعة كبير من الأعمال الدرامية المتنوعة التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على مختلف قنواتها الفضائية.


مسلسلات رمضان 2024

 موعد عرض مسلسل روجينا الحلقة 5
 

وتشهد الحلقة الخامسة من مسلسل سر إلهي تطور كبير في الأحداث خاصة بعد وفاة أبنة روجينا تفاقم الظلم التي تتعرض له من جميع من حولها خاصة أشقاءها الذين تسببوا في دخولها السجن.

مسلسل "سر إلهي"| ملخص الحلقة 4.. روجينا في وداع ابنتها الوحيدة "سلمى"

مسلسلات رمضان 2024

تفاصيل أحداث مسلسل سر إلهي الحلقة 4
 

وشهدت الحلقة الرابعة من مسلسل سر إلهي بطولة روجينا والتي عرضت أمس عدد كبير من الأحداث الهامة والشيقة أبرزها وفاة الطفلة ابنة روچينا من زوجها محمد ثروت عقب تعرضها لازمة صحية وأصابتها بحمى.

 

كما شهدت الحلقة طلاق محمد ثروت الذي يجسد دور زوج روجينا لها وذلك بعد ان حصل على مبلغ كبير من المال بالتزامن مع دخول روجينا السجن.

 

مسلسلات رمضان 2024

 قنوات عرض مسلسل سر إلهي الحلقة الخامسة
 

مسلسل سر إلهي يعرض على مدار شهر رمضان المبارك في النصف الأول يوميا عبر قناة سي بي سي الفضائية ومنصة واتش ات الرقمية في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، والإعادة الأولى في تمام الساعة السادسة صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا.

 

قصة مسلسل سر إلهي
 

تدور قصة وأحداث مسلسل سر إلهي في إطار اجتماعي تشويقي شعبي حول في إطار 15 حلقة فقط مليئة بالتشويق والإثارة.

 

أبطال مسلسل سر إلهي

 

مسلسل سر إلهي يضم نخبة كبير من نجوم الفن تحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز وتضم القائمة كل من النجمة روجينا، أبرزهم: أحمد مجدي، ورنا رئيس، أحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، ويوسف الأسدي، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبد العزيز.

 

كما تضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي أيضا كل من مي سليم، ومحمد ثروت، ونهى عابدين، ومحمود الحديني، وصلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال.

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