مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي لـ أمير كرارة الحلقة 5

يواصل مسلسل بيت الرفاعي نجاحه الذي حققه منذ عرض الحلقة الأولى، والذي يخوض بطولته النجم أمير كرارة، ويبحث الجمهور بكثافة عن موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 5 بعدما شهدت الحلقات السابقة تطور كبير في الأحداث.

مسلسلات رمضان 2024

موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 5

يعرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 5 مسء اليوم الجمعة على قناة ON الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل والإعادة الساعة 6 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it الساعة 7 مساء.



مسلسلات رمضان 2024

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 4

شهدت الحلقة الرابعة السابقة من مسلسل بيت الرفاعي تطورات كبيرة في احداثها، حيث ظهرت ميرنا جميل لأول مرة ضمن الأحداث بشخصية “صباح حلويات”، وتعرفت بـ “ياسين” أمير كرارة، وعلمت بسره من الأخبار المتداولة بهروبه من الشرطة، وبعدما كانت غاضبة من وجوده بغرفة تعلو شقتها، أصبحت متعاطفة معه ومستعدة لمساعدته.

وفي جهة أخرى، ظهر “فاروق” أحمد رزق على حقيقته، وبدأ الشر يظهر على ملامحه، بعدما أعلن رسميًا وصية “محمود الرفاعي” من قبل المحامي، بكتابة كل أملاكه لابن أخيه “فاروق”، وهو ما اغضب “عبد الحميد” سيد رجب، لذلك طرده “فاروق” من المنزل وهدده بالقتل إذا وجده بالمنزل مرة أخرى.

وفي نهاية الأحداث التي حملت مفاجأة بأن “فاروق” هو سبب حادث انقلاب سيارة الترحيلات التي كان يقلها “ياسين”، وكانت نية الأول قتل الثاني، ولكن الخطة فشلت وهو ما اغضبه بشدة موجها اللوم لأحد رجاله، وبالنهاية اتفق مع زوج طليقة “ياسين” أن يبحث معه عن “ياسين”، ومن المقرر أن تظهر حلقة اليوم العديد من المفاجآت الجديدة.



مسلسلات رمضان 2024

قنوات عرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة السادسة

يأتي مسلسل بيت الرفاعي ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2024 الجاري، ويذاع يوميا على قناة ON الساعة 9 مساء، وعلى قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it.



قصة مسلسل بيت الرفاعي

يجسد أمير كرارة دور دكتور جراحة عظام خلال أحداث العمل ومنفصل عن زوجته “هند” ايناس كامل ولديهما ابنه “حبيبة”، أما الفنانة ميرنا جميل فتجسد دور “كوافيرة” تقع في غرامه، وتظهر ملك كورة بدور شقيقته، ويكون على صراع مع أحمد رزق وهو متزوج من الفنانة دنيا المصري، ويلعب سيد رجب دور عمه كما تقدم عايدة رياض دور والدته، وذلك في إطار شعبي شيق.



أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة، ويشاركه كل من أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفي، تامر نبيل، صفاء الطوخي، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجي.

قد يهمك أيضا: