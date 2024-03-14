مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 4.. الظهور الأول لـ ميرنا جميل بمشهد طريف مع أمير كرارة

مسلسلات رمضان 2024..

تواصل الحلقة الرابعة من مسلسل بيت الرفاعي تطور أحداثها، وظهور باقي أبطال العمل، حيث ظهرت الفنانة ميرنا جميل للمرة الأولى خلال أحداث حلقة اليوم.

مسلسلات رمضان 2024

تفاصيل مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 4

ظهرت ميرنا جميل وهي تطرق باب غرفة "ياسين الرفاعي" أمير كرارة، الذي يختبأ فيها، وشهد المشهد نقاش طريق بينهما، حيث يعتبر اللقاء الأول لهما، وانفعلت عليه لتسأله من يكون خاصة أن هذه الغرفة لديها سمعة بأن الهاربين من قضايا يختبئون فيها.

وحدث مشادة كلامية بين ياسين وشخصية ميرنا جميل التي توعد للبقال الذي أتى بـ"ياسين" في هذه الغرفة، خاصة وأنها دائمًا ما تعاني من يقطنون بهذه الغرفة التي تعلو شقتها.

مسلسلات رمضان 2024

موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 5

تعرض الحلقة 5 من مسلسل بيت الرفاعي غدًا الجمعة على شاشة قناة أون في تمام الساعة التاسعة مساءً، والإعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل والإعادة الساعة 6 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it الساعة 7 مساء.

قصة مسلسل بيت الرفاعي

تدور أحداث المسلسل حول أولاد عم لديهم منزل كبير في نزلة السمان ويدخل أمير كرارة في صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة في قضية يكون مطاردا بسببها وهي اتهامه بقتل والده.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

يعتبر مسلسل بيت الرفاعي ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2024 الجاري، ويشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كل من أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبدالله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبوزيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

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