مسلسلات رمضان 2024..

شهدت أحداث الحلقة الرابعة من المسلسل الرمضاني بيت الرفاعي الذي يعرض عبر قناة ON ومنصة “واتش إت” من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اعتراف جمالات التى تجسد شخصيتها الفنانة رحاب الجمل بمكان تواجد ياسين الذى يجسد شخصيته الفنان امير كرارة لعمها عبد الحميد (سيد رجب) بمحافظة الاسكندرية.

"بيت الرفاعي" الحلقة 4.. رحاب الجمل تخبر عمها بمكان اختباء أمير كرارة

وانتهت الحلقة 3 بمشهد طرق على باب غرفة “ياسين” وابنته، على سطح أحد المنازل في الاسكندرية، حيث يختبئ فيه هروبا من الشرطة ومن ابن عمه “فاروق.

وتشهد الحلقة الرابعة من بيت الرفاعي، الظهور الأول للفنانة ميرنا جميل وتكون هي من يطرق الباب على “ياسين” أمير كرارة.

وتحاول الفنانة إيناس كامل ضمن الأحداث البحث عن ابنتها بعدما أخذها والدها أثناء هروبه من الشرطة، حيث علمت بالأمر خلال الحلقة السابقة وانفعلت بعدما أكدت لها والدة “ياسين” التي تجسدها صفاء الطوخي، أن “جمالات” رحاب الجمل، أخذت الطفلة لتذهب لها، ولا علم لهم بمكان ابنتها، إضافة إلى اختفاء جمالات.

ويشهد المسلسل علاقة عاطفية بين “ياسين” امير كرارة، وبين الشخصية التي تقدمها الفنانة ميرنا جميل، بعدما يتعرفا على بعضهما البعض، بالاضافة إلى أن الأخيرة سوف تساعده على الهروب واثبات براءته.

موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 5

وتعرض الحلقة 5 من مسلسل بيت الرفاعي غدًا الجمعة في تمام الساعة 9 مساءًا على شاشة أون، ، ويتم اعادة عرضه في تمام الساعة 1:30 صباحا أما الإعادة الثانية تكون في الساعة 9:45 صباحا، كما يعرض على شاشة أون دراما في الساعة الحادية عشر.

مسلسلات رمضان 2024

ويذاع مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 5 حصريًا على شاشة أون، وقناة أون دراما، إضافة إلى منصة واتش إت الإلكترونية، وذلك طوال شهر رمضان الكريم.

قصة مسلسل بيت الرفاعي

وتحكي قصة المسلسل عن صراعات العائلة على الميراث وإدارة التجارة الخاصة بهم، حيث كشف البرومو عن عالتين أولاد عم لديهم منزل كبير في نزلة السمان ويدخل أمير كرارة في صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة في قضية يكون مطارد بسببها وفى نفس الوقت ينقم لمقتل والده.

ابطال مسلسل بيت الرفاعي

ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من الفنانين بجانب النجم أمير كرارة، ومنهم أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.