مسلسلات رمضان 2024| عرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 4 بعد قليل على ON

ينطلق بعد قليل مسلسل بيت الرفاعي الحلقة الرابعة على قناة ON، والذي يخوض بطولته النجم أمير كرارة، يخرجه أحمد جلال، لتستكمل الأحداث سرد قصة “ياسين الرفاعي” الهارب من الشرطة لاثبات براءته من تهمة قتل والده.

موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 4

تذاع الحلقة 4 من مسلسل بيت الرفاعي على قناة ON الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل والإعادة الساعة 6 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it الساعة 7 مساء.

موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 5

ويعتبر مسلسل بيت الرفاعي ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2024 الجاري، الذي يشهد منافسة قوية بين كبار النجوم، ويعرض بيت الرفاعي الحلقة 5 غدًا الجمعة على قناة أون في تمام الساعة التاسعة مساءًا، ليعرض على قناة أون دراما في تمام الساعة الحادية عشر.



قنوات عرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة الخامسة

ويذاع مسلسل بيت الرفاعي يوميًا طوال شهر رمضان الكريم، على قناة أون حصريًا، بالاضافة إلى قناة أون دراما بعد موعد العرض الأصلي بساعتين، كما يعرض على منصة واتش إت بالتزامن مع عرضه على التلفزيون.



قصة مسلسل بيت الرفاعي

وينتمي مسلسل بيت الرفاعي لنوعية مسلسلات الساسبنس والدراما، والتي بها لمسة شعبية لايت، وتدر حول الصراعات بين أبناء عائلة الرفاعي على الورث، وتحديدًا بين “ياسين الرفاعي” أمير كرارة، وابن عمه “فاروق الرفاعي” أحمد رزق، بسبب توعد الأخير للأول باخذ ثأر عمه، حيث اتهم “ياسين” بقتل والده “محمود الرفاعي”.



أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعى بطولة: أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

