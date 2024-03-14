الخميس 14 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024| عرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 4 بعد قليل على ON

مسلسل بيت الرفاعي
مسلسل بيت الرفاعي

ينطلق بعد قليل مسلسل بيت الرفاعي الحلقة الرابعة على قناة ON، والذي يخوض بطولته النجم أمير كرارة، يخرجه أحمد جلال، لتستكمل الأحداث سرد قصة “ياسين الرفاعي” الهارب من الشرطة لاثبات براءته من تهمة قتل والده.

 

مسلسلات رمضان 2024

 موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 4

 

تذاع الحلقة 4 من مسلسل بيت الرفاعي على قناة ON الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل والإعادة الساعة 6 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it الساعة 7 مساء.

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مسلسلات رمضان 2024

 موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 5

ويعتبر مسلسل بيت الرفاعي ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2024 الجاري، الذي يشهد منافسة قوية بين كبار النجوم، ويعرض بيت الرفاعي الحلقة 5 غدًا الجمعة على قناة أون في تمام الساعة التاسعة مساءًا، ليعرض على قناة أون دراما في تمام الساعة الحادية عشر.


مسلسلات رمضان 2024

 قنوات عرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة الخامسة

ويذاع مسلسل بيت الرفاعي يوميًا طوال شهر رمضان الكريم، على قناة أون حصريًا، بالاضافة إلى قناة أون دراما بعد موعد العرض الأصلي بساعتين، كما يعرض على منصة واتش إت بالتزامن مع عرضه على التلفزيون.


مسلسلات رمضان 2024

 قصة مسلسل بيت الرفاعي

وينتمي مسلسل بيت الرفاعي لنوعية مسلسلات الساسبنس والدراما، والتي بها لمسة شعبية لايت، وتدر حول الصراعات بين أبناء عائلة الرفاعي على الورث، وتحديدًا بين “ياسين الرفاعي” أمير كرارة، وابن عمه “فاروق الرفاعي” أحمد رزق، بسبب توعد الأخير للأول باخذ ثأر عمه، حيث اتهم “ياسين” بقتل والده “محمود الرفاعي”.

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مسلسلات رمضان 2024

 أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعى بطولة: أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى،  ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

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