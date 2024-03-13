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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

إجازة العيد| رسائل التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك 2024 للأقارب والعائلة

عيد الفطر
عيد الفطر

في اليوم الثالث من شهر رمضان، يكثف البحث عن عيد الفطر، إذ يترقب العديد من المواطنين موعد إجازة عيد الفطر المبارك لعام 2024، فهو فرصة للحصول على إجازة طويل، يستثمرها الطلاب والموظفون في القطاعين العام والخاص في السفر والتنزه والراحة من العلم وضغط الدراسة. 

موعد عيد الفطر المبارك 2024

ووفقًا للإعلان الذي صدر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن موعد عيد الفطر لهذا العام محدد فلكيًا في يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل.

إجازة عيد الفطر 2024

أما بالنسبة لعدد أيام إجازة عيد الفطر لعام 2024، فسيتمتع المواطنون بإجازة تمتد لثلاثة أيام مدفوعة الأجر، وفقًا للقانون المعمول به. ويُمكن لأصحاب العمل في القطاع الخاص استغلال هذه الإجازة الرسمية للموظفين، مع التزامهم بتعويض تلك الأيام لاحقًا بأيام أخرى، وذلك حفاظًا على حقوق العمال في القطاع الخاص.

رسائل التهنئة بمناسبة عيد الفطر 2024 

1. نتمنى لكم عيد فطر سعيد، ونسأل الله أن يتقبل صيامكم وأن يدخلكم الجنة مع الرسول، وأن يجعل عيدكم فرحة دائمة لا تنتهي.

2. نتمنى لكم عيدًا سعيدًا، ونسأل الله أن يديم عليكم الأعياد بالخير والسعادة، وأن يلبسكم نورًا من تقواه، عيدكم مبارك.

 

3. نتمنى لكم كل عيد فطر سعيد، وأن يكون بجواركم من تحبون ليجعله أكثر سعادة.

 

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رسائل التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك 2024 للأقارب والعائلة 

1. نرجو أن يتقبل الله منا ومنكم الأعمال الصالحة، ويُعيد هذه المناسبة عليكم بالخير واليمن والبركات، وعلى الأمة بالعز والنصر والتمكين.

2. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وكل عام وأنتم بخير.

3. نهنئكم بمناسبة عيد الفطر المبارك، نسأل الله أن يُعيده علينا وعليكم بالخير، وأن يُسعدكم في هذا العيد ويجعلكم دائمًا بين أحبابكم في فرحة دون فقدان أو حزن.

الإجازات الرسمية المتبقية بعد عيد الفطر 2024

بعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2024، ستكون هناك 10 عطلات رسمية تأتي في الأيام التالية:

- يوم الخميس 25 إبريل 2024- عيد تحرير سيناء.

- يوم الأربعاء 1 مايو 2024- عيد العمال.

- يوم الاثنين 6 مايو 2024- شم النسيم.

- عيد الأضحى 2024

  - يوم الأحد 16 يونيو 2024: وقفة عيد الأضحى.

  - يوم الاثنين 17 يونيو: أول أيام عيد الأضحى وتستمر الإجازة حتى يوم الخميس 20 يونيو 2024.

- إجازة ثورة 30 يونيو: يوم الأحد 30 يونيو.

- إجازة رأس السنة الهجرية: يوم الاثنين 8 يوليو.

- إجازة ثورة 23 يوليو 1952: يوم الثلاثاء 23 يوليو.

- إجازة المولد النبوي الشريف: يوم الاثنين 16 سبتمبر.

- إجازة عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973): يوم الأحد 6 أكتوبر.

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