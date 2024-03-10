الأحد 10 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"التنمية المحلية": يتم العمل بمواعيد رمضان حتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك

الدكتور خالد قاسم
الدكتور خالد قاسم

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، موعد انتهاء العمل بمواعيد شهر رمضان، والتي تم العمل بها بداية من اليوم الأحد.
وقال، خلال  مداخلة ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد، إنه سيتم العمل بمواعيد رمضان وحتى آخر يوم في إجازة عيد الفطر المبارك.
كان قد كشف أن مواعيد غلق المحال والمطاعم والمولات التجارية يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة الثانية صباحًا، وسيتم تطبيقها من اليوم، مضيفا: "المحال العامة الموجودة في المولات كانت تغلق في تمام الساعة الحادية عشرة وفي رمضان مستمرة حتى الساعة الثانية صباحًا".

المحال المستثناة من قرارات الغلق 

فيما يخص الورش الموجودة داخل الكتل السكنية التي كانت تغلق الساعة السادسة مساءً، أوضح أنه سيمتد عملها حتى العاشرة مساءً عدا الورش الموجودة في محطات البنزين وعلى الطرق العامة تعمل 24 ساعة.
وأكد أنه يستثني من هذا القرار الصيدليات والأفران ومحال البقالة والسوبر ماركت، وكذلك بالنسبة لمحال بيع الدواجن والخضروات نظرًا لطبيعة تلك المحال الخاصة خلال شهر رمضان، موضحا أنه بالنسبة للكافيهات تبدأ العمل 5 صباحًا وتغلق 12 مساء، وستمتد حتى الثانية صباحًا خلال شهر رمضان، أما خدمة الدليفري والتيك أواي متوافرة على مدار الـ24 ساعة.

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