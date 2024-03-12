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فن

مسلسلات رمضان 2024.. بيت الرفاعي لـ أمير كرارة يتصدر تريند x

مسلسل بيت الرفاعي
مسلسل بيت الرفاعي

تصدر مسلسل بيت الرفاعي الذي يخوض بطولته النجم أمير كرارة تريند موقع “x” العالمي “تويتر” سابقًا، بعد عرض الحلقة الأولى أمس على قناة on، والتي شهدت أحداث شيقة مليئة بالدراما والساسبنس.

مسلسلات رمضان 2024 .. تفاصيل أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 2

واحتل مسلسل بيت الرفاعي المركز الأول ضمن قائمة الأكثر بحثًا على “X” فور عرض أولى حلقاته أمس، ومن المقرر أن تشهد الحلقة 2 من المسلسل تطورات كبيرة بعد مقتل “محمود الرفاعي” أحمد فؤاد سليم، وتورط ابنه “ياسين الرفاعي” أمير كرارة بمقتله، خاصة وأنهما تشابكا كلاميًا قبل مقتله مباشرة بسبب وصية الأول بورث “فاروق الرفاعي” أحمد رزق، ابن شقيقه له بدلا من ابنه الذي يعترض على تجارته للآثار.

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مسلسلات رمضان 2024.. أحداث الحلقة 1 من مسلسل بيت الرفاعي لأمير كرارة

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مسلسلات رمضان 2024| أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة الأولى

قصة مسلسل بيت الرفاعي

وتدور أحداث مسلسل بيت الرفاعي في إطار الساسبنس والهروب، واشتعال الصراع بين “ياسين الرفاعي” أمير كرارة، وابن عمه “فارق الرفاعي” أحمد رزق، بسبب الورث والكره المتبادل بينهما، ويعيش فى بيت الرفاعى أخوة ياسين وهم جمالات التي تجسدها رحاب الجمل و"يحيى" تامر نبيل، و"رقية" ملك قورة، والأم “ليلى” صفاء الطوخى، إضافة العم “عبد الحميد” سيد رجب، وابن العم “فاروق” أحمد رزق الزراع الأيمن للحاج محمود الرفاعى والذى يعتمد عليه في تجارة الآثار، ويقرر الحاج محمود الاجتماع برجال العائلة بعدما جلس بعض الوقت مع المحامى، ليخبرهم بأنه قرر اعطاء فاروق لقب كبير العائلة.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

 

ويشارك في بطلة المسلسل نخبة من الفنانين بجانب النجم  أمير كرارة، وهم: أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى،  ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

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مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 2| ياسين يهرب من الشرطة بمساعدة شقيقه

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