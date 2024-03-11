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فن

مسلسلات رمضان 2024| أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة الأولى

مسلسل بيت الرفاعي
مسلسل بيت الرفاعي

يبحث الملايين من المشاهدين عن الحلقة الأولى من مسلسل بيت الرفاعي أحداثها التي شهدت تطور كبير منذ عرضها، ويخوض بطولته النجم أمير كرارة، ويعرض حصريا على قناة أون.

مسلسلات رمضان 2024| أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 1

 

يجسد الفنان أمير كرارة في مسلسل بيت الرفاعي دور ياسين الرفاعي وهو يأخذ طفلته حبيبة من طليقته التي تجسدها الفنانة إيناس كامل، وفي حديثه مع ابنته تخبره بأن زوج والدتها الذي يجسده الفنان احمد عبدالله اخبرها ان جدها والد والدها يمتلك اموال كثيرة، وهو ما أغضب “ياسين” بشدة، مما جعله يهدد طليقته بأخذ حضانة ابنته وعدم تمكنها من رؤيتها مرة أخرى اذا تركت ابنته مع زوجها مرة أخرى.

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اتفاق أحمد رزق ووالد أمير كرارة على تجارة الآثار

وطلب “محمود الرفاعي” أحمد فؤاد سليم من ابن شقيقه “فاروق الرفاعي” أحمد رزق أن يعاين بضاعة أثار جديدة، ويقوم بشراءها، ويبدو أنه يعلمه تجارة الآثار ليتولى هذا الأمر من بعده، ويبدو أيضا أن ابنه “ياسين الرفاعي” رافض عمل والده في تجارة الآثار.

وقرر “محمود الرفاعي”  كبير عائلة الرفاعي كتابة وصيته بعد تدهور حالته الصحية، وفي مشهد آخر نجح فاروق الرفاعي في شراء قطع آثار بمبلغ 4 مليون جنيه.

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أبطال مسلسل بيت الرفاعي

 

مسلسل بيت الرفاعي بطولة: أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى،  ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.


قصة مسلسل بيت الرفاعي
 

وتدور أحداث مسلسل بيت الرفاعى حول الصراعات بين العائلة على الميراث وإدارة التجارة الخاصة بهم، حيث كشف البرومو عن عالتين أولاد عم لديهم منزل كبير في نزلة السمان ويدخل أمير كرارة في صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة في قضية يكون مطارد بسببها وفى نفس الوقت ينقم لمقتل والده.

 

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مواعيد عرض مسلسل بيت الرفاعي رمضان 2024

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