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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024.. أحداث الحلقة 1 من مسلسل بيت الرفاعي لأمير كرارة

أمير كرارة
أمير كرارة

أثار مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 1 أمس ضجة واسعة فور عرضها على قناة أون نظرا لتضمنه أحداث شيقة وتصاعد كبير وايقاع سريع، وذلك بعدما تورط “ياسين الرفاعي” في قتل والده محمود الرفاعي.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل احداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 1

شهدت الحلقة الأولى تعريف لأفراد عائلة بيت الرفاعي، المكونة من “محمود الرفاعي” احمد فؤاد سليم كبير العائلة ووالد ياسين الرفاعي ويجسده النجم أمير كرارة، وشقيقه “يحيي الرفاعي” ويجسده تامر نبيل، وشقيقتهما “رقية” ملك قورة، واختهما من أم اخرى “جمالات” رحاب الجمل، ويبدو بينهم الحب جميعا باستثناء رفض “ياسين” لعمل والده.

كما ظهر الفنان سيد رجب بدور شقيق “محمود الرفاعي” ووالد “فاروق الرفاعي” احمد رزق وهو العدو اللدود لياسين الرفاعي.

أحداث الحلقة الأولى من مسلسل بيت الرفاعي.. ملك قورة تعانى من مرض الهيموفيليا

مسلسلات رمضان 2024| أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة الأولى

نهاية الحلقة الأولى من مسلسل بيت الرفاعي 

وانتهت الحلقة الأولى بمشهد مقتل والد “ياسين الرفاعي” امير كرارة، اثناء مشادة كلامية بينهما بسبب قرار الأول بإرث فاروق الرفاعي لاملاكه وتحكمه في العائلة ليصبح كبيرهم بعد مماته، ومن المنتظر أن تكشف الحلقة 2 مصير ياسين بعدما تورط في مقتل والده ولم يفعلها.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 2


ويعرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 2 اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء، على قناة أون، بينما يعرض على قناة اون دراما في تمام الساعة الحادية عشر، بالإضافة إلى عرضه على منصة واتش إت.

 

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة الثانية


يذاع مسلسل بيت الرفاعي حصريا على قناة أون طوال الشهر الكريم، وقناة أون دراما، بالتزامن مع عرضه عبر منصة واتش الإلكترونية فور عرضه الأصلي في تمام الساعة التاسعة مساء طوال الشهر الكريم.

 

قصة مسلسل بيت الرفاعي

وتدور احداث مسلسل بيت الرفاعي في إطار درامي تشويقي مليئ بالساسبنس والهروب من قبل ياسين الرفاعي والذي يقع في صراع كبير مع ابن عمه فاروق الرفاعي على الورث، ويظل هاربا لاثيات براءته من قتل والده الذي ستكشفه الاحداث خلال الحلقات المقبلة.


ابطال مسلسل بيت الرفاعي

 

ويشارك في بطولة مسلسل بيت الرفاعي بجانب النجم امير كرارة نخبة من الفنانين على رأسهم احمد رزق وتامر نبيل وسيد رجب وملك قورة ورحاب الجمل وايناس كامل وميرنا جميل وغيرهم، والعمل اخراج احمد نادر جلال، وقصة بيتر ميمي.

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