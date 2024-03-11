مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 1.. رحاب الجمل تُحرج ملك قورة وأمير كرارة يتدخل

مسلسلات رمضان 2024

عرضت قناة “أون” الحلقة الأولى من مسلسل بيت الرفاعي الذي يخوض بطولته النجم أمير كرارة وأحمد رزق ونخبة من الفنانين.

أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة الأولى

وتجمعت عائلة الرفاعي في منزلهم الكبير، وظهر تامر نبيل شقيق أمير كرارة “ياسين الرفاعي” ويجسد شخصية ضابط، بينما تجسد رحاب الجمل دور شقيقتهما الكبرى “جمالات”، أما الفنانة ملك قورة تظهر بدور “رقية” شقيقتهم الصغرى التي تظهر بدور طالبة جامعية، ضمن أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة الأولى.

وسيطر التوتر على أفراد العائلة خلال تجمعهم على مائدة الطعام، بسبب “جمالات” رحاب الجمل والتي أحرجت شقيقتها “رقية” ملك قورة، خوفا عليها بسبب مرضها، مما جعل أمير كرارة “ياسين” يتدخل للصلح بينهما.

من جهة أخرى، نجح فاروق الرفاعي ويجسد شخصيته أحمد رزق، في بيع قطع الآثار بـ 200 ألف دولار للمعلم “ايوب” عزت زين.

وقرر محمود الرفاعي ان يبلغ العائلة بوصيته بعدما تدهورت حالته الصحية، بشكل مفاجئ دون معرفة أحد من افراد العائلة.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

ويشارك في بطولة مسلسل بيت الرفاعي الذي يعرض على قناة اون كل من أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعى تعتمد قصته على الصراعات بين العائلة على الميراث وإدارة التجارة الخاصة بهم، حيث كشف البرومو عن عالتين أولاد عم لديهم منزل كبير في نزلة السمان ويدخل أمير كرارة في صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة في قضية يكون مطارد بسببها وفى نفس الوقت ينقم لمقتل والده.