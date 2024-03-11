مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 1.. اشتعال صراع بين رزق وكرارة بسبب الوصية

مسلسلات رمضان 2024

عرضت قناة “أون” منذ قليل، أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة الأولى الذي يخوض بطولته النجم أمير كرارة والنجم أحمد رزق.

أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة الأولى

قرر محمود الرفاعي ويجسد شخصيته الفنان أحمد فؤاد سليم، أن يبلغ ابناؤه وشقيقه بوصيته الأخيرة، نظرا لشعوره باقتراب الأجل بعد تدهور حالته الصحية، ضمن أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة الأولى ليعلن أن العائلة يجب ان يكون لها كبير من بعده، وقرر ان يكون هذا الشخص هو “فاروق الرفاعي” احمد رزق.

واشتعل الصراع بين “فاروق الرفاعي” احمد رزق و “ياسين الرفاعي” أمير كرارة، بعد اعلان الوصية، مما أثار غضب الجميع، واعترض عليها “يحيي الرفاعي” تامر نبيل شقيق “ياسين”، وقرر والدهما أن يجلس منفردا مع ياسين ليعرفه سبب الوصية.

واشتد الحوار بين ياسين الرفاعي ووالده، أصيب على أثرها محمود الرفاعي بأزمة صحية.

وانتهت أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة الأولى بدخول الجميع على ارتفاع الاصوات داخل الغرفة ليتفاجأ الجميع ان ياسين يقف مذهولا امام والده المقتول.

قصة مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعى تعتمد قصته على الصراعات بين العائلة على الميراث وإدارة التجارة الخاصة بهم.

وتدور الأحداث حول عائلتبن لديهما منزل كبير في نزلة السمان ويدخل أمير كرارة في صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة في قضية يكون مطارد بسببها وفى نفس الوقت ينقم لمقتل والده.

أبطال وصناع مسلسل بيت الرفاعي

بيت الرفاعي بطولة: أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.