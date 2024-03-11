الثلاثاء 12 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 1.. اشتعال صراع بين رزق وكرارة بسبب الوصية

جريدة الدستور

عرضت قناة “أون” منذ قليل، أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة الأولى الذي يخوض بطولته النجم أمير كرارة والنجم أحمد رزق.

أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة الأولى

قرر محمود الرفاعي ويجسد شخصيته الفنان أحمد فؤاد سليم، أن يبلغ ابناؤه وشقيقه بوصيته الأخيرة، نظرا لشعوره باقتراب الأجل بعد تدهور حالته الصحية، ضمن أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة الأولى ليعلن أن العائلة يجب ان يكون لها كبير من بعده، وقرر ان يكون هذا الشخص هو “فاروق الرفاعي” احمد رزق.

واشتعل الصراع بين “فاروق الرفاعي” احمد رزق و “ياسين الرفاعي” أمير كرارة، بعد اعلان الوصية، مما أثار غضب الجميع، واعترض عليها “يحيي الرفاعي” تامر نبيل شقيق “ياسين”، وقرر والدهما أن يجلس منفردا مع ياسين ليعرفه سبب الوصية.

واشتد الحوار بين ياسين الرفاعي ووالده، أصيب على أثرها محمود الرفاعي بأزمة صحية.

وانتهت أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة الأولى بدخول الجميع على ارتفاع الاصوات داخل الغرفة ليتفاجأ الجميع ان ياسين يقف مذهولا امام والده المقتول.

أحداث الحلقة الأولى من مسلسل بيت الرفاعي.. ملك قورة تعانى من مرض الهيموفيليا

مسلسلات رمضان 2024| أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة الأولى

أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة الأولى.. كواليس وفاة والد أميرة كرارة

مسلسلات رمضان 2024.. ملخص أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة الأولى لأمير كرارة

قصة مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعى تعتمد قصته على الصراعات بين العائلة على الميراث وإدارة التجارة الخاصة بهم.

وتدور الأحداث حول عائلتبن لديهما منزل كبير في نزلة السمان ويدخل أمير كرارة في صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة في قضية يكون مطارد بسببها وفى نفس الوقت ينقم لمقتل والده.

أبطال وصناع مسلسل بيت الرفاعي

بيت الرفاعي بطولة: أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى،  ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

مسلسل بيت الرفاعي بيت الرفاعي موعد عرض بيت الرفاعي موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي موعد اعادة مسلسل بيت الرفاعي قصة مسلسل بيت الرفاعي أبطال مسلسل بيت الرفاعي موعد عرض مسلسل امير كرارة مسلسل امير كرارة أمير كرارة قنوات عرض بيت الرفاعي قنوات عرض مسلسل بيت الرفاعي موعد مسلسل بيت الرفاعي الحلقة الاولي من بيت الرفاعي بيت الرفاعي الحلقة الاولي بيت الرفاعي الحلقة 1 الحلقة 1 من مسلسل بيت الرفاعي الحلقة الاولي من مسلسل بيت الرفاعي مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2024.. موعد إعادة مسلسل بيت الرفاعي لـ"أمير كرارة" الحلقة 1

محمود سعد يكشف أسرار مشهد دفن والدته داخل القبر فى "كلّم ربنا"

بعد قليل.. عرض مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة على فضائية ON

مسلسلات رمضان 2024.. أحداث وشخصيات مسلسل بيت الرفاعي الحلقة الأولى

أمير كرارة: «بيت الرفاعى» حبكة درامية مختلفة وملىء بـ«الدراما والساسبنس»

قنوات ومواعيد عرض برنامج "ع المسرح" فى شهر رمضان

محمد قدرى يكشف فكرة "الحشاشين" فى "الستات ميعرفوش يكدبوا"

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض وإعادة "محارب" على CBC

الأكثر قراءة

رعب فى استاد الإسكندرية بعد سقوط أحمد رفعت فى مباراة فيوتشر والاتحاد

الاستقرار على عقوبة شيكابالا.. وعرضها على مجلس الجبلاية قبل الإعلان الرسمي

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

عاجل.. قتيل ومصابون بغارات إسرائيلية قرب بعلبك شرقى لبنان

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض حق عرب الحلقة الأولى بطولة أحمد العوضي

مسلسلات رمضان 2024.. موعد إعادة مسلسل المعلم لـ "مصطفى شعبان" الحلقة 1

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

صناعة البهجة.. «المتحدة» نموذجًا

وائل لطفي

انطباعات درامية مبكرة

محمود خليل

«سيدات» اليوم الأول من رمضان

ماجد حبته

يحرقون ويتاجرون بالمحرقة!

أحمد أبو المحاسن

«الكبير أوي».. كيف أعادت «المتحدة» الإبتسامة على وجوه المصريين في رمضان؟

د.أحمد الخميسى

الذاكرة تنتصر

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديو إسماعيل (٢)

محمد قدري

دراما «المتحدة» المصرية

صور

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

محطة تل أبيب

المزيد

قمع وتعذيب.. نتنياهو يستعد لرمضان بتجهيز السجون لاستقبال الآلاف من الفلسطينيين

خناقة بايدن ونتنياهو أمام العالم.. رئيس الوزراء الإسرائيلى يرفض تصريحات الرئيس الأمريكى

بعد فشلها عسكريًا.. حكومة الاحتلال تبحث إغراء فصائل المقاومة بالمال لتحرير محتجزيها