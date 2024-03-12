الثلاثاء 12 مارس 2024
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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 2| ياسين يهرب من الشرطة بمساعدة شقيقه

مسلسل بيت الرفاعي
مسلسل بيت الرفاعي

نجح النجم أمير كرارة في خطف أنظار الجمهور لمتابعة مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 2.

وشهدت الحلقة الأولى أحداث شيقة ومثيرة، وايقاع سريع بأحداثها بعد تعريف شخصيات العمل الذي يتولى إخراجه أحمد جلال.

ويرصد “الدستور” في السطر التالية، تفاصيل أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 2..

 

تفاصيل أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 2

تشهد احداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 2، القبض على “ياسين الرفاعي” أمير كرارة، بعدما تورط في قتل والده إثر مشادة كلامية بينهما، بعدما قرر منح لقب الكبير لـ “فاروق الرفاعي” أحمد رزق.

القرار أثار غضب “ياسين” وشقيقه “يحيي” تامر نبيل، فدخل  “ياسين” في مشادة كلامية مع والده أصيب على أثرها بوعكة صحية ولفظ أنفاسه الأخيرة.

 ويدخل جميع أفراد الأسرة على صوت ياسين ووالده ليتفاجأوا بذهول ياسين أمام والده المقتول.

وينتظر الجمهور مشاهدة “بيت الرفاعي” الحلقة 2، لمعرفة اذا كان “ياسين الرفاعي” الفاعل أم أحد أفراد العائلة.

ومن المقرر أن يهرب “ياسين” من الشرطة بعد إلقاء القبض عليه، ويساعده في الهروب شقيقه الضابط “يحيي” تامر نبيل، وتشهد أحداث الحلقات المقبلة العديد من المفاجآت.

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موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 3

 

يعرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 3 غدًا الاربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءًا على قناة أون، على أن يعرض على قناة أون دراما في تمام الساعة الحادية عشر، بالإضفة إلى عرضه على منصة واتش غت الإلكترنية بالتزامن مع عرضه الأول.

قنوات عرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة الثالثة

يذاع مسلسل بيت الرفاعي يوميا طوال الشهر الكريم حصريًا على قناة أون، وقناة أون دراما، بالإضافة إلى  عرضه عبر منصة واتش إت الإلكترونية، وذلك تسهيلًا على الجمهور لمشاهدة مسلسل نجمهم المفضل في أي وقت على مدار اليوم.


قصة مسلسل بيت الرفاعي

وتحكي قصة مسلسل بيت الرفاعي عن محمود الرفاعي الذي يتاجر في الأثار دون معرفة أبناؤه، ولكن ابنه الأكبر “ياسين” أمير كرارة، يكون على علم ويرفض ما يفعله والده، وياتي ابن عمه “فاروق” أحمد رزق، الذي يساعد عمه محمود الرفاعي في بيع وشراء الاثار، ليختاره عمه أن يكون كبير العائلة بدلا من ابنه، ويبدأ الصراع بين أفراد عائلة الرفاعي بسبب تلك الوصية.


أبطال مسلسل بيت الرفاعي

ويشارك في بطولة المسلسل بجانب أمير كرارة نخبة من الفنانين منهم أحمد رزق تامر نبيل، سيد رجب، ميرنا جميل، بالاضافة إلى ظهور خاص لأحمد فؤاد سليم، وصفاء الطوخي وعزت زين، وغيرهم، والعمل اخراج أحمد جلال، وتأليف بيتر ميمي.

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مسلسلات رمضان 2024.. أحداث الحلقة 1 من مسلسل بيت الرفاعي لأمير كرارة

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مسلسلات رمضان 2024| أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة الأولى

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