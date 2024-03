مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 2.. هروب أمير كرارة ورحاب الجمل تساعده لوصوله لابنته

مسلسلات رمضان 2024..

يواصل مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 2 بطولة النجم أمير كرارة، تطور أحداثه، بعد إلقاء القبض عليه بتهمة قتل والده، وتعنيف شقيقه “يحيي” تامر نبيل له، داخل قسم شرطة الهرم، اتهامًا له بأنه قتل والدهما.

تفاصيل مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 2

قرر “يحيي” تامر نبيل ترحيل شقيقه “ياسين” أمير كرارة، لعرضه على النيابة، ولكن أثناء سيرهما بسيارة الترحيلات، تعرضضا لحادث سير عنيف، وحرص “ياسين” على الاطمئنان على شقيقة الذي تعرض لخدوش بالرأس، وبعدما اطمأن عليه قرر الهروب مؤكدًا له انه لم يقتل والدهما ولكنه سيهرب لمعرفة القاتل الحقيقي، وحاول “يحيي” ايقافه ولكنه عجز بسبب اصابته.

في جهة أخرى، قرر “ياسين” الاستعانة بأخته “جمالات” رحاب الجمل، ليخبرها بانه هرب، وكانت في طريقها لذهاب ابنته لوالدتها طليقة “ياسين” بعدما هددها “فاروق” بانه سوف يتخلص منها إذا وجدها بالمنزل مرة أخرى، ولكن يطلب منها “ياسين” أن تأتي له برفقة ابنته، فوافقت “جملالت على الفور، خاصة وانه لم تصدق أن ”ياسين" هو قاتل والدهما.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

يذكر أن، مسلسل بيت الرفاعى بطولة أمير كرارة أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

مواعيد عرض مسلسل بيت الرفاعي

ويعرض مسلسل بيت الرفاعي يوميًا على قناة ON الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل والإعادة الساعة 6 صباحًا والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it الساعة 7 مساء.