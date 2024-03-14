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مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024.. توقعات الحلقة الرابعة من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

جريدة الدستور

يترقب محبي ومتابعي مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، تفاصيل الحلقة الرابعة اليوم، بعد أن حصل الكبير على رقم هاتف أمينة خليل من حزلقوم بعد أن كذب عليه وقال له ان جوني هو من يريد الحصول على رقم أمينة خليل للمشاركة معها في مسلسل جديد.

 الحلقة الرابعة من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

ويتوقع المشاهدين، تطورات زواج نفادى من امينة خليل، في الحلقة الرابعة اليوم.

مسلسلات رمضان 2024.. ملخص مسلسل الكبير أوى 8 لـ أحمد مكى الحلقة 3


وكانت قد شهدت الحلقة 3 مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن أحداث كوميدية بعد استعادة الكبير لوعيه ومغادرته لمملكة الجن حيث حاول الانتقام من دكتور ربيع الذي أحضر آلة حادة افاقة الكبير من الغيبوبة وقال لهم إنهم كذابين حينما قالوا له حمد الله على السلامة وأكد لهم انه يعلم ما قالوه وهو في الغيبوبة.

 الحلقة الرابعة من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

على الجانب الآخر قال له شاكر إنه يجب أن يعود لمملكة الجن لاستكمال تارجت الشمامة بتقديم آخر شمام كما اتفق معه على تنفيذ طلب اي فرد يطلب المساعدة.
بدأت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل الكبير أوي 8 ببحث الكبير عن شخص يساعده، حيث طلب منه شاكر مساعد الشمامة يحقق له طلباته مع تحذير للكبير من حكاية ما حدث له مع الشمامة لأى شخص آخر، ويحاول الكبير تلبية طلبات مربوحة أو ولديه العترة وجوني ولكنهم يشكون فيه.

وينصرفون عنه فيخرج الكبير إلى قرية المزاريطة للبحث عن شخص يساعده ويرفض أحد أهالي القرية مساعدة الكبير له، مستغربًا من طريقة الكبير ويبحث عن كاميرا برنامج الصدمة.
، كما شهدت أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 3 ظهور نفادي الذي يضطر الكبير إلى تلبية طلباته؛ لأنه الشخص الوحيد الذي سيوافق على ذلك فيطلب نفادي من الكبير أن يساعده في الزواج من أمينة خليل، فيقوم الكبير بالنداء على شاكر لتسجيل طلب المساعدة لنفادي.

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مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 3| حزلقوم ينقذ الكبير برقم أمينة خليل


شهدت الحلقة 3 مسلسل الكبير أوي 8 محاولة الكبير التراجع عن تنفيذ طلب مربوحة بالذهاب معه لطلب يد الفنانة أمينة خليل واجتمع الكبير مع شاكر مساعد الشمامة لبحث الأمر قبل الرد على نفادي أو اتخاذ أي خطوة في مساعدته للزواج من أمينة خليل.

فيوضح له شاكر مساعد الشمامة أنه لا يستطيع التراجع عن طلب نفادي لأنه قام بتسجيل وإرساله إلى الشمامة.
ويستنكر الكبير طلب نفادي ويحاول اثناءه عن هذا القرار الصعب ويتحدث مع شاكر مساعد الشمامة على ان امر زواج نفادي من أمينة خليل من المستحيلات.

ليتفتق ذهن الكبير عن فكرة دعوتها للمشاركة في مهرجان المزاريطة في دورته الثانية فيتحمس شاكر للفكرة ويقول له ان يتصل بها لدعوتها بشكل عاجل ولكن الكبير يقول لشاكر انه لا يعرف رقم هاتف أمينة خليل ويبدأ في البحث عنه
بدء الكبير رحلة البحث عن رقم الهاتف المحمول لامينة خليل يستعين في النهاية حزلقوم للحصول على رقم هاتفها

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