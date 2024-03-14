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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مسلسلات رمضان 2024.. ملخص مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي الحلقة 3

مسلسل الكبير اوي
مسلسل الكبير اوي 8

مسلسلات رمضان 2024..  ملخص مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي الحلقة 3.. يستمتع ملايين المشاهدين من الكبار والصغار بأحداث مسلسل الكبير أوى بطولة الفنان أحمد مكى ومجموعة من الفنانين، من خلال وجبة كوميديا يومية على مدار سنوات منها الجزء الثامن المعروض حاليا وسط إعجاب كبير من المشاهدين على المنصات وتش ات وأمام شاشات التليفزيون.

مسلسلات رمضان 2024..  ملخص مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة 3

كما استمرت أحداث مسلسل الكبير اوي 8 لـ احمد مكي الحلقة 3 فى التصاعد وجذب المشاهدين خلال وقت إفطار رمضان، حيث بدأت الحلقة الثالثة ببحث الكبير أوى عن شخص يساعده فى الحصول على رقم الهاتف الجوال لأمينة خليل لتلبية رغبة نفادى فى الزوج منها، ولم يجد أمامه سوى شاكر مساعد الشمامة لتلبية طلبه وطلبات مربوحة والعترة وجونى الطامعين فى وراثة العمدة.

مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن تفاصيل احداث الحلقة 3

ابطال مسلسل الكبير اوي 8

كذلك، شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل الكبير اوي 8، أحداث كوميدية منها رغبة نفادى فى الزواج من أمينة خليل وقوله للكبير أوى إنه بيحبها أنتر من الجمبرى.. انت متخيل يا كبير أنا وصلت فين، مما دعا الكبير إلى محاولة مساعدته فى الزواج، وأيضا دهشة مربوحة وأبناء الكبير جونى والعترة من قول الكبير لهم صباح الخير مما تسسبب فى مفجأة لهم وإنها أول مرة يفول لهم صباح الخير.

مسلسل احمد مكي مواعيد عرض الحلقة 4

مسلسل الكبير اوي 8 لـ احمد مكي الحلقة 3

فى السياق، أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مسلسل احمد مكي مواعيد عرض الحلقة 4، فى سبيل إستمتاع ملايين المشاهدين فى مصر وربوع العالم بمتابعة مسلسل الكبير أوى 8، وتجمع أفراد الأسرة أمام الشاشات الساعة السادسة و5 دقايق يوميا وقت تناول وجبة الإفطار لمتابعة الكبير وحزلقوم والدكتور ربيع ومربوحة والعترة وجونى ونفادى.

مسلسل الكبير اوي الجزء 8 قنوات عرض الحلقة الرابعة

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مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 4 لأحمد مكي

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مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة الرابعة

مسلسل الكبير اوي الجزء 8 

كما أعلنت قنوات on وon دراما، بث مسلسل الكبير أوى 8 الحلقة 4 فى المواعيد اليومية وقت الفطار، من أجل متابعة كوميديا الكبير ومحموعة كبيرة من الفنانين.

ابطال مسلسل الكبير اوي 8

ابطال مسلسل الكبير اوي 8

فى النهاية، يشهد مسلسل الكبير أوي 8 بطولة الفنان أحمد مكى، مشاركة كبيرة من نجوم الدراما منهم بيومى فؤاد وأمينة خليل وحاتم صلاح، ومن إخراج أحمد الجندى.

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مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 4 لأحمد مكي

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة الرابعة

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