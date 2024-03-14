مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة الرابعة

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مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة الرابعة

يوميا خلال شهر رمضان، يبث الجزء الثامن من مسلسل الكبير اوي، في تمام الساعة 6:05 مساء، عقب أذان المغرب مباشرة، وتعاد القنوات حلقة الإعادة الساعة الـ3 فجرًا، وتعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا، لمن فاتته مشاهدتها.

قنوات عرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة الرابعة

ويبث مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن ضمن مسلسلات رمضان عبر الفضائيات، وهي قنوات on drama، وقناة on، الفضائية، حلقات مسلسل الكبير أوى الجزء الثامن، خلال شهر رمضان 2024.

حيث يذاع مسلسل الكبير اوي 8، خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي 2024، حصريا عبر كل من:

- قناة on.

on drama.-

-منصة watch it

تسبب مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن في خلق حاله من الكوميديا ادي الى تعلق المشاهدين به للموسم الثامن على التالي.

قصة مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

وتدور أحداث الجزء الثامن حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، أبرز أحداث الجزء الثامن لمسلسل الكبير اوي، كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويتعرض عمدة المزاريطة "الكبير أوي" إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.

أبطال مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

ويضم مسلسل الكبير أوي بالجزء الثامن، في بطولته عددًا من نجوم الفن المشهورين، أبرزهم:

(أحمد مكي ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد)، وضيوف الشرف أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع اخراج المسلسل أحمد الجندي.