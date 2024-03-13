"التعليم" تخاطب المديريات بشأن استعدادات امتحانات الدبلومات الفنية

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية بشأن الاستعدادات والتجهيزات التي يتخذها التعليم الفني بالوزارة بشأن الإعداد لـامتحانات الدبلومات الفنية بكل نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي).

وحصل "الدستور" على صورة من الخطاب الصادر، والذي جاء نصه كالتالي:"إيماءا إلى الاستعدادات والتجهيزات التي يتخذها التعليم الفني بالوزارة بشأن الاعداد لـ امتحانات الدبلومات الفنية بكافة نوعياتها ( صناعي - زراعي - تجاري - فندقي)، وموافقة وزير التربية والتعليم على تعديل مواعيد امتحانات النقل والإعدادية والدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2023- 2024، يتم عقد الامتحانات التحريرية للدور الاول 2024 للدبلومات الفنية بكافة نوعياتها بدءا من يوم السبت الموافق 25 مايو 2024 وحتى يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024، على أن تبدأ الامتحانات العملية والمعملية عقب انتهاء الامتحانات التحريرية وفقا للجداول التي تصدر من لجان الإدارة المختصة بهذا الشأن".

وأكد الخطاب الصادر على ضرورة التأكيد والتنبيه مشددا على جاهزية كل المدارس التي تم ترشيحها من كل مديرية لتكون مقرات للامتحانات التحريرية لطلبة الدبلومات الفنية 2024 بكل توعياتا لاعمال الدبلومات الفنية، ويتم تسليم هذه المقرات اعتبارا من صباح يوم الخميس الموافق 22 مايو 2024 لرؤساء ومراقبي أوائل لجان سير الامتحان المكلفين من لجنة الادارة المركزية، وذلك للبدء في تجهيزها لأعمال الدور الأول 2024 للدبلومات الفنية بكافة نوعياتها.

كما شدد الخطاب على ضرورة التنبيه المشدد على كافة المدارس الفنية بمراعاة عدم عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل خلال الفترة من 4 مايو 2024 ختى 7 مايو 2024 لوجود أعياد الأخوة المسيحيين خلال هذه الفترة، بجانب التنبيه على كافة المدارس بعدم عقد أي امتحانات لصفوف النقل قبل 4 مايو 2024.