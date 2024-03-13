الأربعاء 13 مارس 2024
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مصر

عاجل.. مصدر بـ«التعليم»: تحديد أجزاء من المناهج للاطلاع بعد تبكير موعد الامتحانات

الدكتور رضا حجازى
الدكتور رضا حجازى

كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم عن أن الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وجه مستشارى عموم المواد الدراسية بالوزارة بتحديد دروس من المناهج الدراسية للاطلاع فقط، وعدم وضعها ضمن المنهج المقرر فى امتحانات نهاية العام الدراسى، خاصة فى أجزاء المناهج الخاصة بشهرى أبريل ومايو لجميع صفوف النقل والشهادة الإعدادية.

وأوضح المصدر، لـ«الدستور»، أن وزارة التعليم لجأت لذلك بعد تقليل مدة الفصل الدراسى الثانى، وتقديم موعد امتحانات نهاية العام الدراسى بسبب إجازة عيد الأضحى المبارك، الموافق الـ١٦ من يونيو المقبل.

وقررت وزارة التربية والتعليم عقد امتحانات نهاية العام الدراسى لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بدءًا من يوم ٤ مايو بدلًا من ٢٥ مايو، مع عقد امتحانات الدبلومات الفنية بدءًا من يوم ٢٥ مايو بدلًا من ١ يونيو، وامتحانات الثانوية العامة بدءًا من ١٠ يونيو بدلًا من ١٥ يونيو، مشيرة إلى أنها راعت الإجازات والأعياد فى وضع جداول الامتحانات.

وزارة التربية والتعليم

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عاجل.. مصدر بـ«التعليم»: تحديد أجزاء من المناهج للاطلاع بعد تبكير موعد الامتحانات

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