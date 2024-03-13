مصدر بالتعليم يكشف سبب تبكير مواعيد امتحانات الإعدادية والثانوية

لجأت وزارة التربية والتعليم إلى تبكير موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادات الإعدادية والدبلومات الفنية وشهادة الثانوية العامة.

وفوجئ الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين بقرار التعليم بعقد اختبارات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم ٨ مايو بدلًا من ٢٥ مايو.

وعقد اختبارات الدبلومات الفنية يوم ٢٥ مايو بدلًا من ١ يونيو، وامتحانات الثانوية العامة يوم ١٠ يونيو بدلًا من ١٥ يونيو.

وأكدت الوزارة مراعاة الإجازات والاعياد في وضع جداول الامتحانات.

شددت الوزارة على أنه مواعيد جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ المقرر أن تبدأ يوم الاثنين الموافق ١٠ يونيو المقبل للمواد غير المضافة للمجموع ويوم السبت الموافق ٢٢ يونيو للمواد المضافة للمجموع.

لا تعديل بجدول اختبارات الثانوية العامة

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم أنه لم يتم إجراء أي تعديل على جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي والذي تم إعلانه يوم ٤ مارس الجاري.

وأرجع مصدر مسؤول بوزارة التعليم سبب تبكير امتحانات نهاية العام الدراسي إلى موعد عيد الأضحى المبارك الموافق ١٦ يونيو، مؤكدًا لـ"الدستور"، أن د.رضا حجازي وزير التعليم وجه مستشاري عموم المواد الدراسية بالوزارة بتحديد دروس للاطلاع فقط من المناهج الدراسية وعدم وضعها ضمن المنهج المقرر في امتحانات نهاية العام الدراسي، خاصة في أجزاء المنهج الخاصة بشهري أبريل ومايو لجميع صفوف النقل والشهادة الاعدادية.

أضاف المصدر أنه كان لا بدّ أن تلجأ الوزارة لوضع أجزاء من المناهج للإطلاع نظرًا لتقليل مدة الفصل الدراسى التاني.