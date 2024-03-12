الثلاثاء 12 مارس 2024
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مصر

حقيقة تعديل موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 وتوزيع الدرجات لجميع المواد

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

يتصدر عنوان موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 عمليات البحث على محرك جوجل نتيجة لمحاولات الطلبة وأولياء الأمور معرفة التفاصيل الخاصة بامتحانات الثانوية العامة.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

وأكد وزير التربية والتعليم في بيان رسمي، عدم وجود أي تعديل في جداول ومواعيد امتحانات الثانوية العامة 2024، ومن المقرران تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم الإثنين 10 يونيو المقبل بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، 
بينما تجري امتحانات الاقتصاد والإحصاء يوم 12 يونيو، ويحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى المبارك من يوم 15 حتى 20 يونيو 2024.

التعليم: بدء امتحانات الثانوية العامة فى موعدها 10 يونيو المقبل

مصدر بـ"التعليم": إعلان أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة شهر أبريل المقبل

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد الدراسية الأساسية

  • السبت 22 يونيو امتحان بمادة اللغة العربية،
  • الثلاثاء 25 يونيو امتحان اللغة الأجنبية الثانية،
  • السبت 29 يونيو امتحان الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية،
  • الثلاثاء 2 يوليو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى،
  • السبت 6 يوليو امتحان الكيمياء والجغرافيا
  • الأربعاء 10 يوليو امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمي رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية،
  • السبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة،
  • الأربعاء 17 يوليو 2024 الأحياء لشعبة علمي علوم والاستاتيكا لشعبة علمي رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية،
  • السبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمي رياضة.

           

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

  

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جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للشعبة العلمية

                                                
توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2024 


من المقرر ان تحتوي توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2024 كالتالي  وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. 

  • مادة اللغة العربية على 68 درجة لأسئلة الاختيار من متعدد و12 درجة للأسئلة المقالية، ويتضمن الامتحان 4 أسئلة مقالية والباقي كله اختيار من متعدد.
  • مادة اللغة الأجنبية الأولى (الإنجليزية والفرنسية والألمانية)، 50 درجة موزعة على 42 درجة للاختيار من متعدد، والامتحان فيه سؤالين مقاليين من 4 درجات وسؤال تعبير من 4 درجات.
  • مادة اللغة الأجنبية الثانية (الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والصينية) 40 درجة، منها 34 درجة على أسئلة الاختيار من متعدد وعددها 31 سؤال، و6 درجات على سؤالين اثنين مقالي فقط.
  • مواد الفيزياء والكيمياء والأحياء والجيولوجيا فتبلغ الدرجة الإجمالية 60 درجة، وعدد الأسئلة الاختيار من متعدد 46 سؤال بـ 52 درجة و4 أسئلة مقالية بـ 8 درجات.
  • مواد الرياضيات (الجبر والهندسة - التفاضل والتكامل) والرياضيات التطبيقية (استاتيكا  - ديناميكا)، الدرجة النهائية للفرع 30 درجة والدرجة الكلية لكل مادة الفرعين 60 درجة، وأسئلة الاختيار من متعدد 18 سؤال بمجموع 25 درجة، والأسئلة المقالية سؤالين وعليهم 5 درجات.
  • المواد الأدبية: التاريخ والجغرافيا وعلم النفس والفلسفة، 60 درجة، 52 درجة لأسئلة الاختيار من متعدد، و8 درجات للأسئلة المقالية.

موعد اعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2024

من المتوقع أن تعلن وزارة التربية والتعليم موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 في الأول من أغسطس المقبل.

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جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

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