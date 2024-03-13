قرار جديد من "التعليم" بشأن مواعيد امتحانات النقل و"الإعدادية"

وجَّه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعقد امتحانات نهاية العام الدراسي 2023 /2024 لمراحل النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم 8 مايو 2024، حتى يوم 23 مايو 2024، وذلك مراعاة لعدم عقد أي امتحانات خلال أعياد الإخوة المسيحيين.

ومن المقرر أن تتولى كل مديرية مسئولية وضع جداول الامتحانات والإعلان عنها، حيث تُعقد امتحانات مراحل النقل على مستوى الإدارات التعليمية، كما تُعقد امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المديريات التعليمية.

وأكدت الوزارة عقد امتحانات نهاية العام الدراسي للدبلومات الفنية في موعدها المعلن بداية من يوم 25 مايو 2024 حتى 6 يونيو 2024.

كما أكدت الوزارة عقد امتحانات شهادة إتمام مرحلة الثانوية العامة وفقًا للجدول المُعلن بداية من يوم 10 يونيو المقبل حتى يوم 20 يوليو المقبل.