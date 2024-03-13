الأربعاء 13 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

قرار جديد من "التعليم" بشأن مواعيد امتحانات النقل و"الإعدادية"

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي

وجَّه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعقد امتحانات نهاية العام الدراسي 2023 /2024 لمراحل النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم 8 مايو 2024، حتى يوم 23 مايو 2024، وذلك مراعاة لعدم عقد أي امتحانات خلال أعياد الإخوة المسيحيين.

"التعليم" تحظر عقد أى امتحانات فى الفترة من 4 حتى 7 مايو

ومن المقرر أن تتولى كل مديرية مسئولية وضع جداول الامتحانات والإعلان عنها، حيث تُعقد امتحانات مراحل النقل على مستوى الإدارات التعليمية، كما تُعقد امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المديريات التعليمية.

وأكدت الوزارة عقد امتحانات نهاية العام الدراسي للدبلومات الفنية في موعدها المعلن بداية من يوم 25 مايو 2024 حتى 6 يونيو 2024.

txt

وزير التعليم يتفقد ديوان عام الوزارة ويهنئ العاملين بحلول شهر رمضان

كما أكدت الوزارة عقد امتحانات شهادة إتمام مرحلة الثانوية العامة وفقًا للجدول المُعلن بداية من يوم 10 يونيو المقبل حتى يوم 20 يوليو المقبل.

جداول الامتحانات المديريات التعليمية امتحانات الشهادة الإعدادية الدكتور رضا حجازي أعياد الأخوة المسيحيين نهاية العام الدراسي ٢٠٢٣ ٢٠٢٤

مواد متعلقة

توقيع مذكرة تفاهم بين المعلمين والزراعيين وجهاز تنمية المشروعات لتطوير قدرات خريجي كليات ومدارس الزراعة

"التعليم" تخاطب المديريات بشأن استعدادات امتحانات الدبلومات الفنية

ملخص أحداث مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 2 ومواعيد عرض الثالثة

مواعيد عرض الحلقة الثالثة من مسلسل الكبير أوي 8 وأبرز أحداثه

مواعيد إعادة عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 2 والقنوات الناقلة

مسلسلات رمضان ٢٠٢٤.. ملخص الحلقة الثانية من مسلسل الكبير أوي 8

وزير التعليم يعقد اجتماعًا لاستعراض جميع الإجراءات التحضيرية لإطلاق "وثيقة معايير المعلم من أجل الغد"

مسلسلات رمضان 2024.. موعد الحلقة الثانية من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

الأكثر قراءة

إلغاء معسكر المنتخب الوطنى بالإمارات

مجلس الوزراء يحدد سعر توريد إردب القمح لموسم 2024/ 2025

تفاصيل جلسة الخطيب وكولر قبل سفره إلى سويسرا

عاجل| نيويورك تايمز: الخلاف يحتد بين بايدن ونتنياهو حول حرب غزة

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض حق عرب الحلقة الأولى بطولة أحمد العوضي

قرار جديد من "التعليم" بشأن مواعيد امتحانات النقل و"الإعدادية"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

شكرًا أنتونى بلينكن.. رمضان غزة رمضان النوايا!

سارة سعودي

مسلسلات المتحدة.. وبهجة الفخرانى فى رمضان

وائل لطفي

مئة وجه للتشابه بين «الحشاشين» و«الإخوان»!

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله في مواجهة مع CNN: إسرائيل قطعت استمرارية حياة الإنسان في حربها على غزة

ماجد حبته

أسعار BBC.. والحرة!

محمد المعتصم

حلاوة البدايات

محمد قدري

«الحشاشين».. نعم نقدر نعملها

إبراهيم داود

منزلة محمد الشارخ الرفيعة

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن: لا يمكن السماح لنتنياهو بمواصلة زعزعة أمن المنطقة

للمرة الأولى.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف مدينة صور اللبنانية

لبنان يتقدم بشكوى أمام مجلس الأمن ضد إسرائيل