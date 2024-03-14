الخميس 14 مارس 2024
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مصر

المواعيد الجديدة لامتحانات نهاية العام لجميع الصفوف الدراسية بعد التعديل

الدراسة
الدراسة

أرسلت الدكتورة هالة عبدالسلام، رئيس الادارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم، خطابًا لجميع المديريات التعليمية، بشأن المواعيد المقررة لامتحانات نهاية العام الدراسي الجاري 2023 - 2024، لجميع الصفوف الدراسية.

مصدر بـ«التعليم»: تحديد أجزاء من المناهج للاطلاع بعد تبكير موعد الامتحانات

ونص الخطاب الذي حصل "الدستور" على نسخه منه، أنه إلحاقًا للفاكس المرسل بتاريخ ۲۰۲٤/٣/١١، بشأن المواعيد المقررة لامتحانات النقل والشهادات الإعدادية والدبلومات الفنية والثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٢.

وفي ضوء الاستفسارات التي وردت في هذا الشأن:
- تبدأ امتحانات النقل والشهادات الإعدادية يوم ۲۰۲٤/٥/٨، وتنتهي في ۲۰۲٤/٥/۲۳، ويراعى عدم عقد أية امتحانات أيام أعياد الأخوة المسيحيين، وذلك خلال أيام (٧،٦،٥،٤) مايو القادم.
- تعقد امتحانات الدبلومات الفنية في الفترة من ۲۰۲٤/٥/٢٥، وتنتهي في ٢٠٢٤/٦/٦م.

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قرار جديد من "التعليم" بشأن مواعيد امتحانات النقل و"الإعدادية"

- امتحانات شهادة الثانوية العامة حسب الجدول المعلن من ۲۰۲٤/٦/۱۰ وتنتهي في ٢٠٢٤/٧/٢٠، ويعتبر يومي ۸ و۲۰۲٤/٦/۹م أيامًا تحضيرية للجان سير الامتحانات.

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امتحانات نهاية العام الدراسي الدكتورة هالة عبد السلام جميع الصفوف الدراسية امتحانات النقل أعياد الأخوة المسيحيين امتحانات الدبلومات الفنية امتحانات شهادة الثانوية العامة

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