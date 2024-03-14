المواعيد الجديدة لامتحانات نهاية العام لجميع الصفوف الدراسية بعد التعديل

أرسلت الدكتورة هالة عبدالسلام، رئيس الادارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم، خطابًا لجميع المديريات التعليمية، بشأن المواعيد المقررة لامتحانات نهاية العام الدراسي الجاري 2023 - 2024، لجميع الصفوف الدراسية.

ونص الخطاب الذي حصل "الدستور" على نسخه منه، أنه إلحاقًا للفاكس المرسل بتاريخ ۲۰۲٤/٣/١١، بشأن المواعيد المقررة لامتحانات النقل والشهادات الإعدادية والدبلومات الفنية والثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٢.

وفي ضوء الاستفسارات التي وردت في هذا الشأن:

- تبدأ امتحانات النقل والشهادات الإعدادية يوم ۲۰۲٤/٥/٨، وتنتهي في ۲۰۲٤/٥/۲۳، ويراعى عدم عقد أية امتحانات أيام أعياد الأخوة المسيحيين، وذلك خلال أيام (٧،٦،٥،٤) مايو القادم.

- تعقد امتحانات الدبلومات الفنية في الفترة من ۲۰۲٤/٥/٢٥، وتنتهي في ٢٠٢٤/٦/٦م.

- امتحانات شهادة الثانوية العامة حسب الجدول المعلن من ۲۰۲٤/٦/۱۰ وتنتهي في ٢٠٢٤/٧/٢٠، ويعتبر يومي ۸ و۲۰۲٤/٦/۹م أيامًا تحضيرية للجان سير الامتحانات.