مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 4 لأحمد مكي

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي الحلقة 4.. شهدت الحلقات السابقة من مسلسل الكبير أوي بطولة الفنان أحمد مكى، نسبة مشاهدة عالية من ملايين المشاهدين حول الشاشات في شهر رمضان، مع تصدر المسلسل تريند “إكس” تويتر بظهور حزلقوم للمرة الأولى.

مواعيد عرض مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة 4

إضافة إلى ذلك، ينتظر ملايين المشاهدين حول شاشات الديجيتال والتليفزيون، التعرف على قنوات عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 4، وذلك من أجل الاستمتاع بمشاهدة مغامرات الكبير أوي وحزلقزم ونفادة والدكتور ربيع.

قنوات عرض مسلسل الكبير اوي 8 لـ احمد مكي

كما تم الإعلان عن بث مسلسل الكبير أوي 8، وذلك حصريا على قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية on وon دراما فى وقت يتجمع فيه جميع أفراد الأسرة خلال شهر رمضان المبارك، من أجل الاستمتاع ومشاهدة مسلسلات رمضان، فى تمام الساعة 6،5 مساء وقت تناول الفطور.

أحداث مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة 3

كما شهد مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي الحلقة 3، أحداث مثيرة مع ظهور الفنانة أمينة خليل، ومحاولات الكبير اوي فى التراجع عن الذهاب لطلب يدها لنفادى، وذلك بلقاء شاكر مساعد الشمامة وبحث مسألة زواج أمينة من تفادى، والبحث عن رقم الجوال الخاص بها بمساعدة حزلقوم.

الكبير اوي 8 لـ احمد مكي الحلقة 3

مسلسل الكبير اوي 8 لـ احمد مكي

كذلك، استمتع ملايين المشاهدين المتابعين لحلقات مسلسل الكبير اوي 8 لـ احمد مكي الحلقة 3، من خلال قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، بأحداث كوميدية من الكبير أوي منها محاولة الانتقام من الدكتور ربيع بعد إجراء عملية جراحية بواسطة منشار كهربائي، وإفاقته من الغيبوبة وسط حالة من فقدان الوعي واتهامهم بالكذب.

قصة مسلسل الكبير اوي 8

فى الختام، تدور أحداث مسلسل الكبير اوي 8 للفنان أحمد مكى بصحبة عدد كبير من النجوم منهم أمينة خليل وبيومى فؤاد ومحمد سلام، وذلك في إطار كوميدى محبب لجميع المشاهدين أطفالا وكبار، ومتابعة تحول الكبير اوي إلى عقلة إصبع ومحاولات وراثة العمودية من جونى والعترة.

كما انتهت أحداث الحلقة 3 من مسلسل الكبير اوي 8، بتفتق ذهن الكبير اوي إلى فكرة دعوة أمينة خليل للمشاركة في مهرجان المزاريطة في دورته الثانية، للحصول على رقم هاتفها.