مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد إعادة مسلسل الكبير أوى الجزء الثامن الحلقة الثالثة

مواعيد إعادة مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة الثالثة، شهدت محركات البحث العالمية جوجل، ارتفاعًا بتلك الكلمات البحثية، من متابعي ومحبي مشاهدة أجزاء مسلسل الكبير أوي، الجزء الثامن، لمتابعة حلقة الإعادة لمن فاته رؤية الحلقة أمس.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

وتبث قناتا on drama، وقناة on، الفضائية، حلقات وتفاصيل مسلسل الكبير أوى الجزء الثامن، للعام الثامن على التوالي، خلال شهر رمضان 2024.

تبثه القنوات يوميًا خلال شهر رمضان مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، في تمام الساعة 6:05 مساء، عقب أذان المغرب مباشرة.

مواعيد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 3

وجاءت إعادة مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة الثالثة الساعة الـ3 فجرًا، وتعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا، اليوم الأربعاء، لمن فاتته مشاهدتها.

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل الكبير أوي

ويمكن للمشاهدين المحبين لمتابعته متابعة القنوات التي لها حق إذاعة مسلسل الكبير أوي 8، خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي 2024، حصريًا عبر كل من:

- قناة on.

on drama.-

-منصة watch it

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

خلق مسلسل الكبير أوي، بالأجزاء الماضية، حالة من الكوميديا تسببت فى تعلق المشاهدين به للموسم الثامن على التالي.

وتأتي أحداث مسلسل الكبير أوي 8 حول سرقة "حزلقوم" أحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، وتحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويتعرض عمدة المزاريطة "الكبير أوي" إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.

أبطال مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي يضم في بطولته عددًا من نجوم الفن المشهورين، أبرزهم: (أحمد مكي ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد)، ضيوف الشرف، أبرزهم: أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع إخراج المسلسل أحمد الجندي.