إقبال مستمر من المواطنين على شركات الصرافة لبيع الدولار

رصد مقطع فيديو إقبالًا مستمرًا ومكثفًا من المواطنين على شركات الصرافة لبيع الدولار بدلًا من التوجه إلى السوق السوداء، وهذا الإقبال الكثيف سببه قرارات البنك المركزي الأخيرة المتعلقة بسعر الصرف.

التسعير العادل للجنيه وفقًا لآليات السوق

وكان قد أعلن البنك المركزي المصري، التسعير العادل للجنيه، وفقًا لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعرا الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب.

رسالة من الرئيس السيسي لمن يتربحون على حساب البلد

كان قد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة لمن يتربحون على حساب البلد من قبل، قائلًا: "لو تصوروا إنهم هيكسبوا، ومن ضمن احتمالات اللي بيعملوه البلد بتتخرب، وهو نجي بكل حاجة، وفكر الفلوس برا وهيسافر، بأقوله اوعى تفتكر إن الموضوع انتهى، أنت مش فاهم حاجة، مش عارف إن ليها رب، الرب قادر يحل المسألة".