الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مصطفى كامل باكيًا: "حلمى بكر تعرض لضغوط فاقت التخيل"

مصطفى كامل
مصطفى كامل

قال المطرب مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، إنه كان يرفض التدخل في الأزمات المتعلقة بالراحل حلمي بكر، ولكن ما تعرض له حلمي بكر كان يفوق القدرة على التخيل.

رحيل حلمي بكر 

وأكد مصطفى كامل، خلال لقائه ببرنامج “العرافة” مع الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية “المحور”، أن سبب رفضه التدخل في أزمات حلمي بكر هو تهاونه الشديد في حق نفسه، حيث كان يتنازل عن حقوقه مرات عديدة، وعلق: "حلمي بكر كان دايمًا بيتنازل عن حقوقه وأنا تعبت".

كواليس رحيل حلمي بكر 

وأضاف مصطفى كامل: "أنا شبعت من حوار حلمي بكر وتعبت منه وأنا مش صغير،  هو كان كل اللي فارق معاه بنته، بنته كانت نقطة ضعفه، وكان لا يقبل من أي حد إنه يتكلم عنها".

مصطفى كامل حلمي بكر الموسيقار حلمي بكر العرافة بسمة وهبة

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