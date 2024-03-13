مصطفى كامل يكشف لـ"العرافة" سر توتر العلاقة بين الراحل حلمى بكر ونجله هشام

قال الفنان مصطفى كام، إنّه كان على علاقة صداقة قوية مع الموسيقار الكبير الراحل حلمي بكر منذ عام 1994، وخلال هذه السنوات الكثيرة لم يتطرق الموسيقار الراحل من قبل للحديث عن نجله هشام.

كواليس رحيل حلمي بكر

وأكد الفنان مصطفى كامل، خلال لقائه ببرنامج “العرافة” مع الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية “النهار”، أنه منذ سنوات، تم الحديث عن ابنه في إشكالية متصلة بشقته، لكنه لم يعلق ولم يكن مهتما، وهناك أمور أخرى كثيرة أعرفها لا أستطيع البوح بها.

جفاء المشاعر

وتابع: "نجل حلمي بكر قالي لي إن والدته انفصلت عن الراحل حلمي بكر منذ أن كان عمره لا يتجاوز الـ11 عامًا، وبعد الانفصال بسنوات قليلة قرر السفر والعيش بالخارج، وهذه الغربة تحمل الكثير من المعاني، أي أنه من يريد الحنية من ابنه عليه أن يهتم به أولًا".