الخميس 14 مارس 2024
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أسامة الأزهرى: الصحابة كانوا يعيشون الكرم تعبدًا

أسامة الأزهري
أسامة الأزهري

قال الشيخ أسامة الأزهري، إن الكرم من صفات المؤمن، وكان الصحابة يعيشون الكرم تعبدًا، حيث كان هناك إسراف شديد في الكرم بعهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة.

كرم الصحابة والأولياء 

وأشار "الأزهري"، خلال تقديمه برنامج “لحظة صفا”، المذاع عبر “راديو 9090”، إلى أن هناك الكثير من المواقف الإنسانية التي تدل على الكرم الشديد بعهد الصحابة وأولياء الله الصالحين، حيث كان الصحابة يتمتعون بقدر كبير من الكرم في العطاء والجود.

وتابع:"سيدنا عبدالله ابن جعفر خرج يومًا إلى بستان له ونزل إلى بستان بجواره لأصدقاء له، وكان في البستان غلام يقوم على خدمة البستان، وكان يتم تسليم الوجبات الثلاث إلى الغلام مرة واحدة، وجاء كلب إلى البستان فوضع الغلام كل طعامه لهذا الكلب الذي ظهرت عليه علامات الجوع بصورة كبيرة، وكان عبدالله بن جعفر يراقب هذا المشهد من بعيد، وبالتالي حرص عبدالله بن جعفر على التحدث مع هذا الغلام، ليرى دوافع هذا الغلام الذي تبرع بكل ما يملك من طعام لهذا الكلب".

الرحمة بالخلق 

وواصل:"جلس الغلام أمام عبدالله بن جعفر، وقال له الغلام إنه خشى أن يرد الكلب جائعًا، ولهذا قام عبدالله بن جعفر بشراء البستان، ومنحه بما فيه من نخيل لهذا الغلام، كما أعتقه من العبودية، ولهذا يمكن القول إن الكرم يجعل الإنسان يشعر بالتواضع ويعلمه الرحمة بالناس".

أسامة الأزهري الشيخ أسامة الأزهري لحظة صفا راديو 9090 كرم الصحابة والأولياء

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