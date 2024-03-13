رامي عيد: الجمهور كان متعطشًا لأعمال من نوعية "يحيى وكنوز"

قال رامي عيد، المشرف العام فنيًا عن مسلسل " يحيى وكنوز"، إن هذا المسلسل جاء بعد فترة طويلة من الانقطاع عن إنتاج مثل هذه المسلسلات الجرافيك، فقد كان الجمهور المصري متعطشًا لمثل هذه الأعمال الفنية.

“يحيى وكنوز”

وأكد رامي عيد، خلال لقائه عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن سبب نجاح هذا المسلسل هو احترام عقول المواطنين كبار وصغار بصورة كبيرة.

إقبال جماهيري ملحوظ

وأضاف أن صناع العمل اهتموا بحميع عناصر العمل الفني، وكان هناك حرص شديد من طاقم العمل على نجاح هذا العمل وتوصيل معلوماته وأفكاره للجمهور بشكل سوي، لذا المسلسل كان به قدر كبير من الاحترافية.

ويعرض المسلسل الكرتونى يحيى وكنوز الموسم الثالث يوميًا على شاشة قناة dmc حصريًا فى تمام الساعة 6:05 مساء، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it.

وكان محمد عدلى مؤلف يحيى وكنوز أشار خلال لقاء له من قبل عبر الشاشات التليفزيونية إلى أن "يحيى وكنوز" فى موسمه الثالث يعد نقلة جديدة على مستوى الرسوم والدراما ومغامرة محسوبة للشركة المتحدة.

وتابع: وقفنا على أن نشتبك مع الهوية المصرية، وتوصلنا إلى الحفاظ على هذه الهوية، وأن مصر دولة ليست بالعادية، كما نعمل على مواجهة أى شخص يحاول تزييف التاريخ، ودخلنا عصور مختلفة ما بين المصرى القديم واليونانى القديم والتاريخ الإسلامى على أرض مصر.