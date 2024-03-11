الإثنين 11 مارس 2024
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فن

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل يحيى وكنوز 3 الحلقة 1

يحيي وكنوز
يحيي وكنوز

يعرض مسلسل يحيي وكنوز 3 ضمن موسم دراما رمضان 2024، المقرر عرضه على شاشات المتحدة بداية من اليوم .

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل يحيى وكنوز 3 الحلقة الأولى

ويعرض علي قناة DMC  عرض أولى حلقات الموسم الثالث من المسلسل بعد النجاح الكبير الذى حققه من قبل خلال السنوات الماضية.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل يحيى وكنوز 3 الحلقة 1

تأتي مواعيد عرض المسلسل الكرتونى  يحيى وكنوز 3 يوميًا على شاشة قناة dmc حصريًا فى تمام الساعة 6:05 مساء، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الإلكترونية.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل يحيى وكنوز 3 الحلقة 1

وكان محمد عدلى مؤلف يحيى وكنوز أشار خلال لقاء له من قبل عبر الشاشات التليفزيونية إلى أن "يحيى وكنوز" فى موسمه الثالث يعد نقلة جديدة على مستوى الرسوم والدراما ومغامرة محسوبة للشركة المتحدة.

وتابع: وقفنا على أن نشتبك مع الهوية المصرية، وتوصلنا إلى الحفاظ على هذه الهوية، وأن مصر دولة ليست بالعادية، كما نعمل على مواجهة أى شخص يحاول تزييف التاريخ، ودخلنا عصور مختلفة ما بين المصرى القديم واليونانى القديم والتاريخ الإسلامى على أرض مصر.

وأكد في تصريحات سابقة أن "يحيى وكنوز" للصغار والكبار، ونحترم عقل الطفل.

مسلسلات رمضان 2024.. ما هى فكرة مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثالث؟

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قصة مسلسل يحيى وكنوز 3

وتدور أحداث مسلسل يحيى وكنوز 3 بين العصر الحديث وعصر ما قبل الميلاد وتحديدا عصر الأسرات المصرية القديمة.

ويتبين ذلك من خلال مغامرات طفل يسمى يحيى وشقيقته كنوز، اللذان يتعرفان على حياة الملوك العظام الذين عاشوا في مصر القديمة.

أبطال مسلسل يحيى وكنوز 3

يتناول "يحيى وكنوز" في هذا الجزء موضوعات مختلفة، مثل الهوية الوطنية وتعريفها وكيف يمكن للطفل أو المشاهد عمومًا الحِفاظ عليها، وعدم الانسياق وراء الأكاذيب التي يروّجها الخارج عن تاريخ المصري القديم.

ويستكمل المسلسل خلال الجزء الثالث  مغامرات "يحيى"، بعد انضمام العديد من الشخصيات الجديدة إلى هذا الجزء.

المسلسل المغامرات الملوك العظام العصر الحديث الميلاد القديم التاريخ الإسلامي مسلسل يحيى وكنوز 3 يحيى وكنوز 3 الحلقة الأولى مسلسلات رمضان 2024

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