سامح نعمان: الاقتصاد الأزرق مَعْنِى بالحفاظ على الموارد المائية وكائناتها الحية

قال الدكتور سامح نعمان، استشاري الطاقة الجديدة والمتجددة، إن الاقتصاد الأزرق يستهدف الحفاظ على المياه وعدم استغلالها بطرق غير صحيحة وحماية الكائنات الحية بداخلها.

استراتيجيات الاقتصاد الأزرق المستدامة



وأكد الدكتور سامح نعمان، خلال لقائه ببرنامج "مال وأعمال" مع الإعلامية إنجي طاهر، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أهمية الاقتصاد الأزرق تكمن في الحفاظ على التوازن البيئي.

التوازن البيئي

وأضاف أن الاقتصاد الأخضر يهتم أكثر بالحفاظ على البيئة من التلوث، ولكن الاقتصاد الأزرق مَعْني بالتلوث المائي.

وأكد الدكتور سامح نعمان، أن التقلبات المناخية غير المتوقعة تؤثر على الإنتاج الإجمالي للطاقة الجديدة والمتجددة، كما أن كفاءة العنصر البشري والتكنولوجي تؤثر أيضًا على القدرة الإنتاجية.

وأضاف أن الطاقة المائية هي أرخص أنواع الطاقة التي يمكن إنتاجها، مثل الطاقة التي يتم استخراجها من السد العالي.